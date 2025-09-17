Tôi năm nay 38 tuổi, chơi pickleball như một thú vui giải trí sau giờ làm. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, trên sân đấu ấy, tôi lại gặp lại người phụ nữ từng là vợ mình – người mà tôi tưởng đã rẽ sang một hướng khác, biến mất khỏi đời tôi từ bảy năm trước.

Ngày ly hôn, tôi là kẻ cầm đơn. Lý do rất thực dụng, cưới nhau 3 năm, cô ấy không thể mang thai. Bố mẹ tôi thúc ép, tôi cũng yếu lòng, cuối cùng chọn cách buông tay. Tôi từng nghĩ mình đúng vì một người đàn ông cần con cái để nối dõi. Thế nhưng, cuộc đời đôi khi thích trêu ngươi.

Tuần trước, công ty tôi tham gia một giải giao lưu pickleball với đối tác. Tôi hăng hái đăng ký, nào ngờ đó là 1 ngày định mãi có lẽ mãi tôi không thể nào quên.

Cô ấy bước ra sân, dáng vẻ rạng rỡ, khỏe khoắn, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh gầy gò, mệt mỏi của những năm chúng tôi chung sống. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì trọng tài đã thổi còi.

Trận đấu bắt đầu. Tôi dồn hết sức, có lẽ mang trong mình sự ganh đua kỳ lạ. Cú đánh nào tôi cũng muốn giành điểm, như thể muốn chứng minh rằng tôi đã thắng, cả trong thể thao lẫn trong cuộc đời. Kết quả, đội tôi thắng áp đảo. Tôi ngẩng cao đầu, thỏa mãn cái tôi nhỏ nhen. Nhưng rồi, chỉ ít phút sau, tất cả niềm kiêu hãnh ấy tan thành mây khói.

Ảnh minh hoạ

Khi ra ngoài sân, tôi vô tình nghe nhóm nhân viên đối tác xì xào:

"Chị Mai đó đẹp mặn mà nhỉ, vợ tương lai của sếp đó, mẹ đơn thân mà ai ngờ sếp nhà mình phải theo đuổi suốt 2 năm mới chịu gật đầu đấy".

Tôi sững người. Mai… có con? Tim tôi đập thình thịch, trong đầu rối tung. Nếu tôi không nhầm, thì tính ra đứa bé ấy chính là con tôi – đứa trẻ mà tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.

Tôi lặng lẽ tìm hiểu. Và đúng như dự cảm: Sau ly hôn, Mai phát hiện mang thai nhưng không nói với tôi. Cô ấy quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện, nghe nói anh ta rất dụng tâm, yêu thương mẹ con cô ấy hết mực.

Trước mắt tôi, Mai giờ đây không còn là người phụ nữ yếu đuối năm nào, mà là một người mẹ hạnh phúc, một người vợ được trân trọng.

Tôi ngồi thẫn thờ ở góc sân, nhớ lại cảnh mình từng ép buộc cô ấy ký vào tờ đơn ly hôn chỉ vì áp lực "chưa có con". Còn cô ấy, lặng lẽ chịu đựng, không một lời trách móc, chọn cách biến mất khỏi đời tôi.

Giờ đây, tôi mới thấy chiến thắng trên sân pickleball kia nhỏ bé và vô nghĩa biết nhường nào. Tôi thắng trận đấu nhưng thua cả một đời người. Thua vì đã không biết trân trọng, thua vì đã để mất đi điều quý giá nhất mà mình từng có.

Tôi đã thử nhắn tin cho Mai, mong được gặp con, nhưng cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn: "Anh không phải bố của nó, chúng ta không liên quan gì nhau kể từ ngày anh bỏ tôi rồi".

Đôi khi, đàn ông chúng ta mải mê chạy theo những áp lực, định kiến mà quên mất giá trị của một người phụ nữ bên cạnh. Đến khi ngoảnh lại, mọi thứ đã muộn. Tôi viết ra câu chuyện này như một lời thú nhận, cũng là lời cảnh tỉnh: Trong hôn nhân, đừng bao giờ buông tay chỉ vì một thiếu sót nhỏ. Biết đâu thứ ta coi là khiếm khuyết hôm nay lại chính là món quà ngày mai.