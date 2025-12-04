Trưởng đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa mô tả điều kiện khó khăn mà đội phải đối mặt khi tìm kiếm thi thể tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) sau trận hỏa hoạn thảm khốc hôm 26/12.

Không khí mờ ảo lẫn mùi hôi thối nồng nặc, những căn phòng tối tăm chất đầy gạch vụn, những thi thể phải được cẩn thận lấy ra bằng tay. Cả đội còn tìm thấy thi thể một đứa trẻ đã chết.

Trưởng nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm tìm kiếm tại khu chung cư bị hỏa hoạn tàn phá đã kể lại vào thứ Tư về những điều kiện kinh hoàng mà họ phải đối mặt bên trong 7 tòa nhà khi công việc tìm kiếm kết thúc.

Những hình ảnh tại hiện trường

Kiểm tra hơn 1.000 căn hộ tại Wang Fuk Court, Tai Po, là một nhiệm vụ thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần, Giám thị Cheng Ka-chun, sĩ quan phụ trách Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa, cho biết.

“Một số thành viên trong đội của tôi đã muốn khóc ngay tại hiện trường, nhưng họ cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc để tránh làm cản trở tiến độ công việc.”

Ông giải thích lý do đội của mình quyết định thu hồi thi thể bằng tay thay vì dùng thiết bị: “Các đồng nghiệp của chúng tôi, nhằm giữ thi thể được nguyên vẹn hơn để trả về cho gia đình, đã chọn cách đào bới thi thể bằng tay, chạm vào cát, bùn và nước ô nhiễm.”

Ông nói: “Mục tiêu duy nhất của họ là bảo toàn sự toàn vẹn của thi thể.”

Tính đến thứ Tư (3/12), một tuần sau khi vụ hỏa hoạn bắt đầu tại Wang Cheong House, cảnh sát đã ghi nhận 159 trường hợp tử vong. Các nạn nhân có độ tuổi từ 1 đến 97. Ủy viên Cảnh sát Joe Chow Yat-ming cho biết con số thương vong có thể còn tăng thêm. Có thể có nhiều người sẽ mãi mãi “mất tích” vì không tìm kiếm được thi thể.

Nguồn: SCMP