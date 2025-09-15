“Sức khỏe” tài chính của Vingroup hiện ra sao?

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin đến hết quý II vừa qua tổng nợ của Vingroup khoảng 31 tỷ USD, tương đương hơn 805.000 tỷ đồng, 86% tổng tài sản của Vingroup là nợ. Lượng tiền mặt của Vingroup hiện chỉ hơn 3 tỷ USD, khoảng 74.000 tỷ đồng. Các phân tích chỉ ra đây là ngưỡng rủi ro cao, hằng ngày tập đoàn phải chịu áp lực trả lãi vay rất lớn. Nhiều người đặt câu hỏi về nguy cơ phá sản của tập đoàn này.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Vingroup cho biết, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,8 lần, hoàn toàn trong ngưỡng an toàn theo thông lệ quốc tế. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét bởi công ty kiểm toán, tại 30/6/2025, Vingroup ghi nhận khoản mục nợ phải trả là khoảng 800.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ khoảng 1/3 trong đó là nợ vay tài chính, tương đương 283.000 tỷ đồng, tương đương 29% tổng tài sản. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,8 lần, hoàn toàn trong ngưỡng an toàn theo thông lệ quốc tế.

Các khoản “phải trả” còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng/đối tác theo các hợp đồng mua bán sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn và các hợp đồng hợp tác kinh doanh... và các khoản phải trả, phải thu khác phát sinh trong các hoạt động kinh doanh thông thường như bất cứ doanh nghiệp nào, hoàn toàn phù hợp với quy mô tập đoàn đa ngành có tổng tài sản gần 1 triệu tỷ đồng như Vingroup. Phần nợ phải trả này cũng được Vingroup thuyết minh chi tiết tại báo cáo tài chính, do vậy cần phải nhìn đúng bản chất các khoản mục và hoạt động kinh doanh để đánh giá nợ của Vingroup.

“Khoản tiền và tương đương tiền tại ngày 30/6/2025 là 74.760 tỷ đồng, là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Vingroup và trong top đầu doanh nghiệp có lượng tiền mặt cao nhất sàn chứng khoán. Mức tích lũy này không chỉ phản ánh sự dồi dào trong khả năng thanh toán ngắn hạn mà còn cho thấy tập đoàn đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón đầu các cơ hội đầu tư, cũng như ứng phó với các biến động thị trường nếu xảy ra” - đại diện Vingroup lý giải.

Về khoản chi phí lãi vay, theo bảng báo cáo kết quả kinh doanh , quý II Vingroup có chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu là 7.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối trọng của khoản này là tại 30/6/2025, Vingroup hiện đang có lượng tiền và tương đương tiền lên tới 74.760 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 47.000 tỷ đồng, hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản lãi vay.

“Tổng nợ vay tài chính của Vingroup chỉ khoảng 283.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6, nếu trừ đi các khoản tiền và tương đương tiền, hệ số nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,3 lần, là con số rất an toàn chứ không phải như nhiều ý kiến đang đánh giá sai bản chất, gây hoang mang trong dư luận về Vingroup” - đại diện tập đoàn khẳng định.

Trên thực tế, để đảm bảo cho hoạt động của các công ty con và doanh nghiệp cộng sinh, lãnh đạo Vingroup liên tục phải bán cổ phần của các công ty con. Gần đây, nhiều thông tin cho rằng lãnh đạo tập đoàn này phải đi vay cả tỷ USD từ các ngân hàng quốc tế để bổ sung chi phí hoạt động cho các công ty con, trong đó VinFast chiếm hơn 50%.

Đề cập về vấn đề này, đại diện Vingroup thẳng thắn nói: Hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A) là hoạt động rất bình thường đối với doanh nghiệp. Trong từng thời điểm, theo chiến lược kinh doanh của mình, Vingroup sẽ tính toán chiến lược M&A phù hợp, với phương châm quản trị hiệu quả hệ sinh thái đa ngành. Về việc Vingroup vay tín dụng quốc tế, đây là hoạt động huy động vốn hoàn toàn bình thường của các doanh nghiệp đã hoạt động ở quy mô toàn cầu như Vingroup. Việc huy động được từ các tổ chức quốc tế với mức lãi suất cạnh tranh là minh chứng khẳng định uy tín và vị thế của Vingroup trên thị trường vốn toàn cầu. Việc phân bổ nguồn vốn vay liên quan tới chiến lược phát triển của tập đoàn.

Nguồn thu nhập khác

Trong báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm nay, Vingroup ghi nhận lãi hơn 2.000 tỷ đồng, các hạng mục tài chính có nguồn tiền tăng vọt do thoái vốn, nhận tài trợ tín dụng chứ không đến từ kết quả kinh doanh của các công ty con của Vingroup. Vấn đề đặt ra là nếu không có các khoản tài trợ tín dụng và thu nhập khác thì tập đoàn khó có thể chống đỡ.

Trả lời thông tin nói trên, đại diện Vingroup nhấn mạnh, các công ty con của Vingroup đều đã chứng minh được vị thế trên thị trường với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp vào kết quả chung của tập đoàn.

Khu đô thị Vinhomes Central Park tại TPHCM. Ảnh: Vingroup.

Ở khối thương mại dịch vụ, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025. Vinpearl ghi nhận tổng doanh thu vận hành đạt 7.900 tỷ đồng. Trong nửa tháng đầu năm nay, lượng khách đến các khách sạn Vinpearl tăng 16%, lượng khách đến các cơ sở vui chơi giải trí VinWonders tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm giải trí - nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vingroup.

Với VinFast, công ty đã hoàn thành cơ bản yêu cầu đầu tư ban đầu và bắt đầu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. VinFast đã ghi nhận 6 tháng tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước, điều này cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra rất mạnh và sẽ đưa công ty đến gần hơn đến mục tiêu tăng gấp đôi số lượng xe bàn giao trong năm 2025. Cụ thể, riêng quý II/2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 35.837 ô tô điện, tăng trưởng 172% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng, công ty bàn giao tổng cộng 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, tăng trưởng 223% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý II là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đã bàn giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước...

Trong quý II năm nay, VinFast đạt tổng doanh thu 16.609,3 tỷ đồng (663,0 triệu USD), tăng 1,9% so với mức của quý I và tăng 91,6% so với quý II/2024. Do đang trong quá trình đầu tư, công ty ghi nhận lỗ gộp 6.824,9 tỷ đồng (272,4 triệu USD), còn lỗ ròng là 20.341,6 tỷ đồng (812,0 triệu USD) trong quý II/2025, chủ yếu do chi phí khấu hao, chi phí tài chính và các khoản trích lập dự phòng khác. Song, biên lợi nhuận gộp ở mức âm 41,1% trong quý II, cải thiện so với mức âm 62,7% cùng kỳ năm 2024 cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả hơn nhờ tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí.

“Về khoản tài trợ của ông Phạm Nhật Vượng, việc này đã được công khai vào tháng 11/2024. Đây là khoản hỗ trợ nhằm giúp VinFast có đủ nguồn lực để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư và hoàn thành các nghĩa vụ khác của công ty, hướng đến mục tiêu hòa vốn và tự cân đối được dòng tiền. Điều này là hoạt động tài trợ từ ông Vượng với mục tiêu xây dựng thương hiệu ô tô điện của Việt Nam, chứ không có nghĩa là hoạt động kinh doanh của Vingroup đang gặp vấn đề” - đại diện Vingroup khẳng định.

VinFast lỗ kéo dài và thông tin khai khống doanh thu

Trên mạng xã hội thời gian qua thường xuyên gọi tên VinFast, nhiều người cho rằng đây là đứa con “đốt tiền” của Vingroup, tuy nhiên tập đoàn không buông bỏ mà luôn tìm cách “rót tiền”. Đáng nói, khi VinFast lên sàn chứng khoán Nasdaq tháng 8/2023, Ủy ban Chứng khoán Mỹ ra cảnh báo vì phát hiện việc khai khống các khoản doanh thu, thời điểm đó có thông tin doanh nghiệp giải thích sai sót do kế toán.

Đại diện Vingroup nói rằng ngay từ đầu VinFast được xác định trở thành thương hiệu quốc gia về công nghiệp - công nghệ, có đẳng cấp và vị thế cao trên thế giới và là niềm tự hào của người Việt Nam. Do đó, việc đầu tư mạnh mẽ cho VinFast là cần thiết để hoàn thành sứ mệnh này. Doanh số VinFast liên tục tăng, cùng vị trí số 1 thị trường liên tục trong gần 1 năm qua cho thấy VinFast đang đi đúng hướng.

“Thông tin Ủy ban Chứng khoán Mỹ ra cảnh báo VinFast vì phát hiện việc khai khống các khoản doanh thu là hoàn toàn không chính xác. Ngày 29/7/2024, VinFast đã chủ động công bố thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính sau một cuộc rà soát nội bộ định kỳ. Việc điều chỉnh xuất phát từ lỗi kế toán, được sửa bằng cách điều chuyển một phần doanh thu ghi nhận từ năm 2023 sang năm 2024. Khoản điều chỉnh này chỉ chiếm tỷ trọng 2,9% tổng doanh thu 2023.

Các báo cáo tài chính hợp nhất của VinFast luôn tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Mỹ, được kiểm toán bởi Ernst & Young Vietnam Limited, công ty kiểm toán độc lập đã đăng ký công khai của VinFast . VinFast luôn cam kết minh bạch trong các công bố thông tin, đặc biệt khi thương hiệu đang trong quá trình mở rộng ra thị trường toàn cầu. Việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hay uy tín thương hiệu của VinFast và Vingroup” - đại diện Vingroup cho biết.

Trên thực tế, VinFast đang được truyền thông rầm rộ về hoạt động sản xuất kinh doanh bứt phá mạnh mẽ, thị phần nội địa đứng số 1. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay, mảng kinh doanh xe VinFast đã lỗ hơn 37.000 tỷ đồng.

Theo đại diện tập đoàn, VinFast đứng số 1 Việt Nam về thị phần (doanh số) trong khi vẫn ghi nhận các khoản lỗ (lợi nhuận) là bình thường. Đây là đặc thù của giai đoạn đầu đối với nhiều doanh nghiệp xe điện và công nghệ toàn cầu: Ưu tiên tăng trưởng doanh số, mở rộng thị trường và đầu tư vào sản phẩm, công nghệ, và hệ sinh thái. Do đó, các khoản lỗ đều nằm trong dự liệu. Sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp được công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II vừa qua cho thấy VinFast đang hoạt động hiệu quả hơn nhờ tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí.

VinFast và nguồn gốc linh kiện Trung Quốc

Một số tài khoản trên mạng xã hội đề cập rằng xe VinFast được lắp ráp từ linh kiện Trung Quốc, hiện có hơn 400 nhà máy của Trung Quốc sản xuất linh kiện cho xe VinFast. Việc này khiến nhiều người băn khoăn khi VinFast từng công bố đẩy mạnh nội địa hóa ô tô điện, đến năm 2026 linh kiện sản xuất tại Việt Nam đạt 84%.

Trả lời về vấn đề này, đại diện Vingroup thông tin: “Trong tổng thể hàng chục nghìn linh kiện cấu thành một chiếc ô tô VinFast, có những linh kiện được cung cấp bởi các đối tác uy tín đến từ Trung Quốc cũng như các đối tác hàng đầu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó hiện được sản xuất tại Việt Nam”.

Hiện VinFast đang có hơn 700 đối tác là các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng và vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Tỷ lệ nội địa hóa trung bình của các dòng ô tô điện VinFast tới hiện tại đã đạt hơn 60%, tiến tới đạt mục tiêu hơn 80% vào năm 2026, khi tự chủ và nội địa hóa hoàn toàn bộ pin. Tại Khu Kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh, các công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup đang sở hữu một nhà máy sản xuất pin liên doanh với đối tác Gotion và một nhà máy đóng gói pin (pack pin).

“Hiện pin sản xuất tại nhà máy Hà Tĩnh đã được cung cấp cho một số dòng xe ô tô và xe máy điện VinFast. Phần còn lại chúng tôi đang nhập khẩu từ các đối tác hàng đầu thế giới. Song song đó, Vinfast cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển để tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất pin. Theo kế hoạch, chúng tôi đặt mục tiêu có thể tăng tỷ lệ nội địa hóa trung bình của các dòng ô tô điện VinFast lên hơn 80% trong năm 2026 khi có thể chủ động hoàn toàn nguồn cung pin trong nước” - vị đại diện cho hay.

Tin đồn về ông Phạm Nhật Vượng

Liên quan tới ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup , thời gian qua nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền mạnh thông tin ông Vượng có mối quan hệ tình cảm với một cô gái trẻ, thậm chí có con riêng, đại diện Vingroup khẳng định: “Các tin đồn đó hoàn toàn là thông tin bịa đặt. Vingroup đang tiến hành kiện những chủ tài khoản loan tin bịa đặt này”.

Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn.

Với động thái mạnh mẽ này, đại diện Vingroup nhấn mạnh rằng doanh nghiệp tin tưởng vào sự công bằng của luật pháp Việt Nam và quốc tế; muốn tiên phong truyền tải thông điệp cần đấu tranh quyết liệt với tin giả, tin bịa đặt xuyên tạc, cố tình dẫn dắt dư luận, để cho mạng xã hội trở nên lành mạnh hơn.

“Chúng tôi muốn thông qua trường hợp của mình để tạo động lực cho các cá nhân, tổ chức khác cùng lên tiếng khi trở thành nạn nhân của tin giả. Chúng tôi mong người dân sẽ tỉnh táo trước mọi thông tin không rõ nguồn gốc, ủng hộ môi trường kinh doanh minh bạch, tử tế, thượng tôn pháp luật, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước” - đại diện Vingroup nêu rõ.