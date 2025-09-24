Độc quyền: Phía Trang Pháp đính chính hình ảnh liên quan đến quảng cáo thương hiệu cá độ

Gần đây, cộng đồng mạng tò mò trước nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng ra đời, bao gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Tuy nhiên, MV debut Anh Em Trước Sau Như Một và phim ngắn cùng tên dính nghi vấn quảng cáo web cá độ. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã gửi giấy mời cho 5 nghệ sĩ, quản lý và ekip sản xuất 2 sản phẩm âm nhạc kể trên.

Theo dòng sự kiện nhiều nghệ sĩ bị vướng vào lùm xùm với những trang web nhà cái như này, Trang Pháp cũng bị réo gọi trên các nền tảng MXH. Cụ thể, dân tình “đào” lại được hình ảnh nữ ca sĩ tạo dáng chụp ảnh với Thuỳ Anh, bên cạnh là bóng bay in logo và đồng màu đại diện cho một thương hiệu cá cược, đánh bạc nổi tiếng.

Trang Pháp bị đào lại chụp ảnh khi mặc áo có in logo website cá độ, bên cạnh là bóng bay với logo tương tự

Thậm chí, Trang Pháp và Thuỳ Anh còn vui vẻ mặc áo phông có logo website này. Theo một số bình luận, cả 2 tham gia vào chuyến du lịch do nhà cái này tài trợ. Tuy nhiên, để hiểu rõ ngọn ngành, chúng tôi đã liên hệ xác minh sự việc với phía Trang Pháp, người đại diện đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn cáo buộc, khẳng định ekip không được thông tin rõ ràng về toàn bộ nhà tài trợ nên chủ quan chụp ảnh với logo website này.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Trang Pháp đã chủ động xoá bỏ hết tất cả nội dung có liên quan, đồng thời báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM để kịp thời xử lý.

Trang Pháp đã chủ động xoá bỏ hết tất cả nội dung có liên quan, đồng thời báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM để kịp thời xử lý

Việc hình ảnh vẫn tiếp tục bị lan truyền gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ, đại diện ekip Trang Pháp đã có phản hồi chính thức với chúng tôi như sau:

“Chúng tôi khẳng định Nghệ sĩ Trang Pháp không liên quan tới hoạt động quảng cáo của đơn vị tài trợ đang được nhắc tới.

Nhiều năm trước, Nghệ sĩ Trang Pháp nhận lời mời tham gia chương trình thưởng thức trực tiếp các trận bóng đá của một đội bóng ngoại hạng Anh nổi tiếng và gặp gỡ giao lưu cùng các cầu thủ của câu lạc bộ này, trong khuôn khổ loạt trận bóng đá Quốc Tế uy tín. Do không được cung cấp thông tin cụ thể về các đơn vị tài trợ cho giải đấu cũng như cho đội bóng, một số hình ảnh và bài đăng của Nghệ sĩ đã xuất hiện không phù hợp với logo của nhà tài trợ toàn cầu của đội bóng này.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về hoạt động của đơn vị này, Nghệ sĩ Trang Pháp đã lập tức gỡ bỏ tất cả bài đăng liên quan, đồng thời chủ động báo cáo sự việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Theo biên bản làm việc ngày 15/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Nghệ sĩ Trang Pháp cam kết đã nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định Pháp luật về việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng internet. Cũng theo biên bản này, Thanh tra Sở ghi nhận báo cáo của bà Nguyễn Thùy Trang (Trang Pháp) và việc kịp thời gỡ bỏ.

Sau sự việc trên, Công ty cùng Nghệ sĩ luôn tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tác và tính chất các hoạt động, sự kiện tham gia để tránh các sự việc như trên. Chúng tôi không ủng hộ các hoạt động kinh doanh trái pháp luật tại Việt Nam”.

Trang Pháp sinh năm 1989, cô được nhiều người biết đến từ khi xuất hiện trên truyền hình với vai diễn trong phim Nhật ký Vàng Anh (2006-2007). Cô có dấu ấn trong các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ... Trang Pháp và Băng Di là đôi bạn gây ấn tượng tại Cuộc Đua Kỳ Thú. Trang Pháp cũng chính là Quán Quân của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1.

Về quy tắc luôn nói "không" với chiêu trò thị phi, drama hay dùng chuyện đời tư gây chú ý, Trang Pháp chia sẻ với chúng tôi: "Tôi không muốn tạo thêm những nỗi lo cho ba mẹ nữa. Một phần khác là do bản chất con người của Trang cũng muốn như vậy. Trang cảm thấy mọi chuyện nếu được mình nhìn qua một lăng kính tích cực thì nó sẽ nhẹ nhàng. Sau khi đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Trang hiểu được một sự việc có nhiều cách để giải quyết. Khi còn trẻ, Trang hay chọn cách giải quyết ngay và luôn, phải đúng và sai, phải trắng đen rõ ràng. Nhưng càng lớn lên, Trang thấy chuyện đúng sai không quan trọng bằng việc bản thân có thấy an yên không, và sự an yên của mình sẽ đem đến sự bình yên cho gia đình, cho bố mẹ".