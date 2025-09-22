Độc lạ trào lưu xăm răng của giới trẻ Trung Quốc

Xăm răng đang nổi lên như một trào lưu mới lạ và thu hút mạnh mẽ giới trẻ tại Trung Quốc . Trào lưu này nghe có vẻ thiếu an toàn khi gây tổn hại lên răng, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thực tế, hình xăm răng không hoàn toàn gây hại như nhiều người nghĩ. Khác với loại hình xăm trên da, những hình vẽ không được khắc trực tiếp lên bề mặt răng thật, mà được khắc lên một lớp bọc răng làm bằng công nghệ in 3D, sau đó mới được gắn lên. Hình thức tương tự như bọc răng sứ cho trắng với đều hơn.

Những bọc răng được khắc ký tự nhờ công nghệ in 3D.

Một trong những lý do khiến trào lưu này trở nên hấp dẫn là tính linh hoạt của nó. Không như những hình xăm trên da gần như vĩnh viễn và khó xóa, nhiều người trẻ có thể thay đổi hình xăm răng bất cứ lúc nào chỉ bằng cách thay thế lớp bọc.

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ tại Trung Quốc nhận xét rằng các hình xăm lên da đã lỗi thời. Còn trào lưu xăm răng là một cách mới mẻ, độc đáo để thể hiện cá tính. Thay vì một chiếc răng đơn điệu, mọi người có thể sở hữu một phiên bản cá nhân hóa, giúp nổi bật hoặc mang lại may mắn.

Khi quyết định sở hữu hình xăm răng, nhiều bạn trẻ lựa chọn những họa tiết mang ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân. Chẳng hạn, một số người xăm tên viết tắt của người yêu, con số may mắn, hoặc thậm chí là những câu chữ mang tính chất chiêu tài như "phát tài phát lộc", hay động viên bản thân như "đạt được mục tiêu".

Trào lưu này trở nên phổ biến đến mức nhiều phòng khám nha khoa lớn bắt đầu quảng cáo hình thức xăm răng như một dịch vụ miễn phí, đi kèm với dịch vụ bọc răng trả phí cao.

Nhiều người trẻ Trung Quốc thích thú trào lưu xăm răng.

Mặc dù trào lưu xăm răng đang nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhưng không phải ai cũng ủng hộ trào lưu này. Một nha sĩ ở Thượng Hải đã chia sẻ rằng việc khắc chữ hoặc thiết kế lên bọc răng không được khuyến khích về mặt y khoa.

Theo ông, điều này có thể làm giảm độ bền của lớp bọc răng và khiến chúng dễ bị mài mòn hơn. Bên cạnh đó, để bọc răng đôi khi khách hàng cũng phải mài răng cho phù hợp, dẫn đến tình trạng răng bị yếu.

Dù vậy, so với các trào lưu làm đẹp "quái dị" khác, trào lưu xăm răng vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất mà giới trẻ từng làm. Trước đó, các trào lưu làm đẹp độc lạ khác của người trẻ cũng nổi lên và gây nhiều ý kiến trái chiều như trào lưu làm môi mọc sừng ở Thái Lan hay tiêm chất làm đầy bả vai ở thanh niên Hàn Quốc.