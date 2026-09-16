Giữa những tòa nhà chọc trời của Central, Hồng Kông (Trung Quốc) đang dùng công nghệ AR để dẫn du khách đi sâu vào những khu phố cũ, nơi di sản, ẩm thực và đời sống địa phương vẫn tồn tại song hành với nhịp sống hiện đại.

Một Hồng Kông rất khác phía sau những tòa nhà chọc trời

Nhắc đến Central, nhiều người sẽ nghĩ đến những cao ốc văn phòng, trung tâm tài chính, cửa hàng xa xỉ hay nhịp sống nhanh của một trong những đô thị sôi động nhất châu Á. Nhưng ngay trong khu vực này, những lớp ký ức của Hồng Kông vẫn hiện diện trong các khu chợ, tiệm trà, cửa hàng gia truyền, đền cổ và những con phố dốc.

Đó cũng là điều Old Town Central muốn đưa du khách nhìn thấy.

Old Town Center là khu vực nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến xứ cảng thơm

Khu vực này không phải một điểm đến mới được xây dựng để phục vụ du lịch. Từ năm 2017, Hong Kong Tourism Board (HKTB) đã triển khai chương trình Old Town Central, tập hợp các công trình lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và giải trí quanh Central thành những tuyến đi bộ theo chủ đề. Chính quyền Hồng Kông khi đó mô tả đây là cách “đóng gói” những đặc trưng vốn có của khu vực thành một sản phẩm du lịch mới.

Sau gần một thập kỷ, cách tiếp cận này tiếp tục được làm mới. Thay vì chỉ đưa du khách đến một danh sách địa danh, Old Town Central hiện được chia thành bốn nhóm trải nghiệm: Nét đặc trưng Old Town, Di sản Old Town, Hương vị Phố phường và Nghệ thuật & Tâm hồn.

Điểm chung của các hành trình là hệ thống Central-Mid-Levels Escalator và Walkway.

Được đưa vào hoạt động từ năm 1993, hệ thống này gồm các thang cuốn, lối đi có mái che và travelator, nối Queen's Road Central với khu Mid-Levels. Theo Cục Giao thông Hồng Kông, hệ thống hiện phục vụ khoảng 99.000 lượt người mỗi ngày vào cuối năm 2024. Đây cũng là hệ thống thang cuốn ngoài trời có mái che dài nhất thế giới.

Từ một công trình giao thông phục vụ đời sống thường nhật, hệ thống này trở thành “xương sống” để du khách đi xuyên qua nhiều lớp khác nhau của Central.

Khi điện thoại trở thành “hướng dẫn viên”

Điểm đáng chú ý trong phiên bản Old Town Central mới là công nghệ không được dùng để thay thế những gì vốn có, mà để kể lại chúng theo một cách khác.

Khám phá Hồng kong như một người bản địa chỉ đơn giản trượt màn hình điện thoại

Thông qua DiscoverHongKong.com, du khách có thể mở ứng dụng web AR ngay trên điện thoại. Khi di chuyển đến những điểm được thiết kế trong từng hành trình, các nội dung kỹ thuật số sẽ được kích hoạt dựa trên vị trí và chuyển động, bổ sung thông tin cho không gian thực mà du khách đang nhìn thấy.

Nói cách khác, thay vì cầm một cuốn cẩm nang và lần lượt tìm địa chỉ, du khách có thể vừa đi qua một con phố, vừa dùng điện thoại để tiếp cận những lớp thông tin được đặt vào chính không gian đó.

Đây không phải lần đầu Hồng Kông đưa công nghệ vào việc kể chuyện về thành phố. Trước đó, chính quyền từng sử dụng “smart signage” tại Central để cung cấp thông tin về văn hóa và các điểm tham quan thông qua mã QR. Một số dự án khác cũng ứng dụng AR để tái hiện hình ảnh Hồng Kông trong quá khứ tại các địa điểm cụ thể.

Điểm mới lần này là công nghệ được đặt trong một hành trình hoàn chỉnh, kết hợp với câu chuyện của những người đang sống và làm việc tại khu phố.

Du khách có thể nghe Bonny Yuen kể về Yuen's Tailor, tiệm may đã hoạt động hơn 55 năm; tìm hiểu Kung Lee, tiệm trà thảo mộc do thế hệ thứ tư điều hành; hay nghe Gavin Yeung nói về cách Kinsman đưa những loại rượu và nguyên liệu gắn với văn hóa Quảng Đông vào cocktail.

Những câu chuyện này tạo ra một góc nhìn khác về Central: không chỉ có những công trình nổi tiếng, mà còn có những người đã chứng kiến khu phố thay đổi qua nhiều thập kỷ.

Từ tiệm trà, chợ cũ đến những quán bar nổi tiếng

Nếu tuyến “Di sản Old Town” tập trung vào lịch sử, các hành trình còn lại cho thấy cách Hồng Kông đặt những lớp văn hóa khác nhau cạnh nhau.

Du khách có thể bắt đầu từ những khu chợ truyền thống, ghé Kowloon Soy Co. Ltd để tìm hiểu một cơ sở sản xuất nước tương thủ công lâu đời, đi qua Upper Lascar Row, Graham Street hay Man Mo Temple. Sau đó, hành trình chuyển sang những địa điểm như Tai Kwun, PMQ, các phòng trưng bày nghệ thuật và những con phố có các tác phẩm street art.

Một hành trình khác lại lấy ẩm thực làm trung tâm. Từ trà và dim sum buổi sáng, tiệm bánh, trà thảo mộc cho đến nhà hàng và cocktail bar vào buổi tối, Central được giới thiệu như một khu phố có thể khám phá từ ngày sang đêm.

Đáng chú ý, 14 quán bar tham gia chương trình còn giới thiệu các cocktail phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ chính khu phố. Trong danh sách có COA, Montana, The Opposites, The Savory Project và Tell Camellia. Một số cái tên này xuất hiện trong bảng xếp hạng Asia's 50 Best Bars 2026 theo thông tin từ HKTB.

Chẳng hạn, Taro Irish Coffee của The Opposites kết hợp whisky, cà phê, hojicha và lớp kem khoai môn - dừa; trong khi Canton Bazaar của 001 lấy cảm hứng từ những cửa hàng hàng khô tại Central. Trang Old Town Central hiện cũng công bố thời gian phục vụ của từng cocktail, trong đó một số món được duy trì đến năm 2027.

Những trải nghiệm này cho thấy một cách khác để kể câu chuyện về khu phố: không chỉ thông qua các công trình có tuổi đời hàng trăm năm, mà cả qua những món ăn, thức uống và hoạt động đang diễn ra ở hiện tại.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể nhận bản đồ Old Town và sưu tầm năm mẫu huy hiệu biển hiệu đường phố phiên bản giới hạn. Theo HKTB, chương trình đổi huy hiệu áp dụng từ ngày 27/7 đến 30/9/2026, với điều kiện mua sắm từ 200 HKD trong một giao dịch tại các cửa hàng tham gia.

Từ một khu vực vốn đã tồn tại hàng thế kỷ, Old Town Central đang được kể lại bằng nhiều lớp trải nghiệm: đi bộ, ẩm thực, nghệ thuật, câu chuyện của người địa phương và công nghệ.

Điều thú vị nằm ở chỗ Hồng Kông không cần tạo thêm một điểm đến hoàn toàn mới. Những gì đã tồn tại trong Central được kết nối lại thành một hành trình để du khách có thể nhìn thấy một thành phố khác phía sau hình ảnh quen thuộc của những tòa nhà chọc trời.

Và lần này, người dẫn đường cho hành trình ấy có thể chỉ là chiếc điện thoại đang nằm trong tay du khách.

Nguồn ảnh: Hong Kong Tourism Board