Dobropolye sụp đổ, Nga công bố “kho báu NATO" vừa thu giữ - Ông Putin họp nóng về chiến dịch Medvezhy Ugol

Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra tuyên bố về Dobropolye, đánh dấu một bước ngoặt trên chiến trường.

Phòng tuyến Dobropolye sụp đổ

Đài TST (Nga) tối 20/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra tuyên bố cho biết quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn Dobropolye, mở ra những hướng tiến công mới tại Donbass.

Dobropolye được kiểm soát sau Pokrovsk, tạo bước chuyển đáng chú ý trên hướng tác chiến này. Chuyên gia quân sự, đại tá về hưu Anatoly Matviychuk nhận định với Lenta.ru rằng thành phố là “chìa khóa” giúp quân Nga tiếp cận các tuyến đường chạy dọc mặt trận và những trục dẫn tới Kramatorsk, Slavyansk.

Ông Matviychuk cho rằng kết quả tại Dobropolye có thể tạo điều kiện để quân đội Nga tiếp tục tiến về phía hai thành phố trên. Việc kiểm soát địa bàn này mở đường tiếp cận cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk từ phía nam, đồng thời tạo thêm hướng tiến công về phía tây, hướng tới Dnepr.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Tình trạng thiếu quân và trang thiết bị được ông Matviychuk xác định là nguyên nhân khiến lực lượng Ukraine thất thế tại Dobropolye. Theo vị chuyên gia, những đơn vị tinh nhuệ được điều tới khu vực đã bị bào mòn qua các đợt giao tranh. Dù vậy, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự.

Cùng lúc, sức ép gia tăng trên hướng Orekhov, tỉnh Zaporozhye. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã đánh chiếm Omelnik. Một số chuyên gia quân sự đưa ra đánh giá thận trọng hơn, lưu ý video hiện mới xác nhận quân xung kích Nga tiến vào làng và giương cờ.

Chuyên gia Andrey Marochko nói với TASS rằng Omelnik là vị trí được Ukraine củng cố vững chắc. Theo ông, sau khi quân Nga kiểm soát Chervonaya Krinitsa và mở thêm hướng tiến công về phía tây bắc Yegorovka, phòng tuyến đối phương bắt đầu rạn vỡ. Diễn biến tại Omelnik được ông đánh giá là bước tiến giúp siết chặt thế gọng kìm quanh Orekhov.

Tại Liman, blogger quân sự Yuri Podolyaka cho biết các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 25, Cụm quân miền Tây, đã bố trí lại lực lượng, đẩy lùi những đợt tiến công của Ukraine và giành lại một phần vị trí từng để mất. Theo ông, quân Nga đã nối lại cuộc tiến công vào thành phố.

Nga công bố “kho báu NATO" vừa thu giữ

Trong khi các hướng tiến công tiếp tục chuyển động, thông tin về số trang bị quân đội Ukraine bỏ lại tại tỉnh Kharkov cũng thu hút chú ý. Theo RIA Novosti, một chỉ huy đơn vị Nga mang mật danh Fil cho biết lực lượng của ông phát hiện nhiều vũ khí, thiết bị và lương thực khi tiến về phía Olkhovatka.

“Quân đội Ukraine bỏ lại mọi thứ: các trạm tác chiến điện tử, vũ khí, lựu đạn, mìn”, ông Fil nói.

Theo lời vị chỉ huy, trong số chiến lợi phẩm có súng máy và lựu đạn của Mỹ. Quân Nga còn tìm thấy những suất ăn dã chiến sản xuất tại Phần Lan và Ba Lan. Ông cho rằng binh sĩ Ukraine đã rời vị trí vội vã, không kịp mang theo trang bị khi đối mặt với cuộc tiến công của Nga.

Vũ khí được các nước phương Tây chuyển giao cho Kiev. Ảnh: Reuters

Số chiến lợi phẩm này được ví như một “kho báu”, giá trị của chúng không chỉ nằm ở lượng vũ khí thu được. Các thiết bị còn nguyên vẹn có thể cung cấp thông tin về đặc điểm kỹ thuật, cách sử dụng và tổ chức trang bị của đối phương. Riêng những trạm tác chiến điện tử, nếu đủ điều kiện nghiên cứu, có thể giúp tìm hiểu phương thức gây nhiễu.

Ngoài hoạt động trên bộ, Đài Sputnik cho biết quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công các cơ sở hậu cần, hạ tầng cảng và những tàu được sử dụng phục vụ quân đội Ukraine.

Theo nhận định của các nhà phân tích quân sự được bài viết dẫn lại, những đợt tập kích sâu nhằm gây khó khăn cho việc vận chuyển vũ khí, đạn dược từ phương Tây, đồng thời làm gián đoạn xuất khẩu và nguồn thu của Kiev. Đây là đánh giá của phía truyền thông Nga về mục tiêu chiến dịch.

Ông Putin họp nóng về chiến dịch Medvezhy Ugol

Những diễn biến tại Kharkov được đặt trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp ngày 16/10 tại sở chỉ huy phụ của Cụm lực lượng liên hợp. Tại đây, Tư lệnh Cụm quân miền Bắc Yevgeny Nikiforov báo cáo kết quả chiến dịch Medvezhy Ugol.

Theo đồ họa thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố, chiến dịch bắt đầu ngày 1/9/2026, giúp quân Nga kiểm soát 28 khu dân cư và 461 km² lãnh thổ. Cơ quan này đồng thời tuyên bố 1.810 quân nhân Ukraine đã bị loại bỏ.

Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Bên cạnh kết quả chiến trường, một diễn biến công nghệ được TST chú ý là màn trình diễn hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh Rassvet. Nội dung này thuộc một bài viết riêng về cơ hội công nghệ đối với quân đội Nga, không được nêu là chủ đề trong cuộc họp của ông Putin.

Tại diễn đàn “Giải pháp số”, Công ty Bureau 1440 tổ chức cầu truyền hình giữa vùng Krasnoyarsk và Moscow. Tín hiệu đi qua trạm gốc YADRO, các vệ tinh Rassvet và mạng cáp quang MegaFon, cho thấy khả năng kết hợp hạ tầng mặt đất với kết nối vệ tinh.

Nhà bình luận quân sự Vlad Shlepchenko nhận định công nghệ này có tiềm năng hỗ trợ truyền dữ liệu giữa các đơn vị, máy bay không người lái và sở chỉ huy. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào quy mô chòm vệ tinh, chất lượng phủ sóng, độ trễ và khả năng chống nhiễu.

Chuyên gia Alexey Zhivov nhắc tới thử nghiệm tháng 4/2025, khi một người điều khiển ở Moscow vận hành máy bay không người lái FPV tại khu vực Chasov Yar, với tín hiệu video truyền qua khoảng cách khoảng 800 km. Theo ông, phương thức này có thể giúp người điều khiển làm việc xa đường giao tranh hơn.

Dù vậy, Rassvet vẫn đang triển khai và chưa phủ sóng liên tục. Để ứng dụng rộng rãi, hệ thống cần thêm vệ tinh, thiết bị đầu cuối sản xuất hàng loạt, các kênh liên lạc được bảo vệ đáng tin cậy và quyết định phù hợp từ Bộ Quốc phòng Nga.