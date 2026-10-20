Đúng 9h27, BQP Nga thông báo nóng - Lệnh của ông Putin bắt đầu, 1 nước xáo động vì vũ khí không thể đánh chặn

Thông báo được Bộ Quốc phòng Nga phát đi đã mở đầu cho một diễn biến mới tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo đặc biệt lúc 9h27

Đài TST (Nga) đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa phát đi thông báo đặc biệt vào lúc 9 giờ 27 phút ngày 19/10 (theo giờ địa phương). Theo đó, quân đội Nga đã tiến hành một đòn tấn công đáp trả trong đêm nhằm vào hàng loạt mục tiêu tại Kiev và khu vực lân cận, trong đó có trung tâm dữ liệu “Data Group”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trung tâm hậu cần Fire Point bị nhắm mục tiêu do được cho là nơi sản xuất và lưu trữ linh kiện cho UAV và tên lửa. Doanh nghiệp “Khimvolokno” bị phía Nga cáo buộc sản xuất các bộ phận phục vụ máy bay không người lái, trong khi depot đầu máy “Kiev” được cho là nơi cất giữ tên lửa cùng linh kiện liên quan.

Một mục tiêu khác là nhà máy “Planeta Plastik” tại Irpen. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng cơ sở này sản xuất vật liệu polymer phục vụ ngành công nghiệp quân sự Ukraine.

Thông báo xuất hiện trong bối cảnh Nga những ngày gần đây liên tục đối mặt với các đợt tập kích UAV quy mô lớn. Theo các nguồn tin được TST dẫn lại, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử Nga đã đánh chặn tổng cộng 1.015 UAV trong một loạt đợt tập kích.

Một số chuyên gia Nga đặc biệt chú ý tới hướng bay của các UAV. Kênh “Voennaya Khronika” cho rằng một phần UAV có thể đã bay qua khu vực Estonia, trong khi chuyên gia quân sự Andrei Medvedev nhận định các đợt tập kích này khó tự mình làm thay đổi cục diện chiến trường nhưng có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý lớn.

Nga vừa tiến hành đòn đáp trả quy mô lớn vào Ukraine (Ảnh minh họa. Nguồn: Kyiv Post)

Mệnh lệnh của ông Putin đã bắt đầu

Song song với thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công quy mô lớn tiếp tục được ghi nhận tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine.

Theo các thông tin được phía Nga dẫn lại, trong một đợt tấn công ban đêm, Kiev hứng chịu khoảng 10 tên lửa đạn đạo. Sóng xung kích được cho là lan tới cả khu vực tàu điện ngầm.

Các cơ sở năng lượng, gồm CHP-5, CHP-6 và một số trạm biến áp, nằm trong số những mục tiêu bị tấn công. Sau các vụ nổ, xuất hiện thông tin về mất điện trên diện rộng và gián đoạn một phần giao thông. Một số kênh theo dõi cũng cho biết đường ray và hệ thống điện tiếp xúc tại ga Chernigovskaya bị hư hại.

Không chỉ Kiev, một loạt khu vực khác của Ukraine cũng xuất hiện báo cáo về các cuộc tấn công. Tại tỉnh Volyn ở miền Tây Ukraine, Kovel, Turiysk và Lyuboml được cho là xảy ra mất điện diện rộng. Các vụ nổ được ghi nhận quanh Kovel, Manevichi và gần Lutsk.

Ngoài ra còn có thông tin về các đòn đánh tại Nikolayev cùng các tỉnh Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov và Vinnitsa.

Ukraine đang phải gồng mình ứng phó với các cuộc tấn công của Nga (Ảnh: TST)

Ngay từ ngày 16/10, Đại tá Aslan Nakhushev đã nhận định hiệu quả phòng không Ukraine đang suy giảm. Ông cho rằng nguyên nhân có thể liên quan tới vấn đề trong hoạt động của Starlink, khó khăn của UAV đánh chặn và tình trạng hao hụt cơ số đạn.

“Hiệu quả của phòng không trong 36 giờ qua liên tục suy giảm. Đối với các Geran đời cũ, giảm 10%; đối với loại mới, giảm 30% – đây là mức rất lớn”, ông viết.

Các diễn biến mới xuất hiện sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới một sở chỉ huy của Cụm lực lượng liên hợp. Tại đây, ông Putin nghe báo cáo về tình hình chiến trường và giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia chiến dịch quân sự.

Theo các thông tin được bài viết dẫn lại, Tổng thống Nga xác nhận sự cần thiết phải tiếp tục các đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. TST vì thế mô tả những diễn biến mới là dấu hiệu cho thấy “mệnh lệnh của ông Putin đã bắt đầu”.

Trong bối cảnh các đợt tấn công tiếp diễn, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích ông Vladimir Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine không muốn đạt được hòa bình.

Ông Trump liên hệ điều này với những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga và cho rằng chúng không chỉ gây thiệt hại cho Moscow mà còn ảnh hưởng tới thị trường năng lượng thế giới.

“Ukraine nằm trong đống đổ nát, còn Zelensky lại tấn công các nhà máy sản xuất nhiên liệu diesel của Nga, dù hiểu rằng việc này tác động tới thị trường thế giới, đồng thời ông ta không muốn và chưa bao giờ muốn ký kết hòa bình”, ông Trump tuyên bố.

Theo Tổng thống Mỹ, Kiev từng có thể đạt được một thỏa thuận sớm hơn, nhưng hiện đã mất một phần lớn lãnh thổ và phải chịu những tổn thất nặng nề.

Ở phía Ukraine, quân nhân Yevgeny Bekrenev cũng đưa ra đánh giá bi quan về triển vọng tiếp tục chiến tranh. Ông cho rằng xung đột đã rơi vào thế bế tắc và việc kéo dài giao tranh chỉ dẫn tới thêm thương vong.

“Mỗi ngày chiến tranh tiếp diễn sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta, mà chỉ đem thêm thương vong”, Bekrenev nói. Ông đồng thời chỉ trích kỳ vọng rằng Nga cuối cùng sẽ tự suy yếu hoặc sụp đổ, ví cách tính toán đó với việc “lấy gậy trượt tuyết chọc vào một con gấu rồi hy vọng nó sẽ chết”.

Từ Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho rằng chiến tranh phải kết thúc thông qua đàm phán. Phản hồi tuyên bố rằng Ukraine phải giành chiến thắng, ông gọi cách đặt vấn đề này là một “lưỡng đề giả” và nói giải pháp cuối cùng phải đến từ một thỏa thuận được thương lượng.

Cận cảnh ngư lôi hạt nhân Poseidon được triển khai chiến đấu tại Nga. Ảnh: Sputnik

Anh xôn xao sau tuyên bố từ Moscow

Cũng theo TST, trong lúc Ukraine đang phải gồng mình đối phó với các cuộc tập kích của Nga thì Anh - một đồng minh thận cận của Kiev cũng đang xáo động vì động thái từ Moscow.

Cụ thể, truyền thông Anh đặc biệt lưu tâm tới những tuyên bố tại Nga xoay quanh khả năng sử dụng phương tiện không người lái dưới nước Poseidon nhằm vào Anh. Tờ Daily Express (Anh) gọi những cảnh báo này là một "thông điệp lạnh sống lưng", trong bối cảnh London tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong việc hỗ trợ Kiev.

Nguồn cơn xuất phát từ chương trình của người dẫn truyền hình Nga Vladimir Solovyov. Ông đề xuất xem xét khả năng thử nghiệm "vũ khí không thể đánh chặn" Poseidon nhằm vào Anh, đồng thời đưa ra những phát biểu gay gắt về chính sách của London. Theo Daily Express, Solovyov còn nói người Anh nên "thu dọn đồ đạc, lên thuyền và sang Mỹ".

Những phát biểu này xuất hiện sau các thông tin tại Nga về việc vũ khí và công nghệ có liên quan tới Anh được sử dụng trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Solovyov cáo buộc London tham gia điều phối những hoạt động như vậy và cho rằng Moscow cần cân nhắc phương án đáp trả bất đối xứng.

Trong số những lựa chọn được ông nhắc tới có Poseidon và các đòn đánh nhằm vào những cơ sở công nghiệp, hậu cần then chốt của Anh.

Truyền thông Anh đặc biệt chú ý tới đặc tính của Poseidon. Nga giới thiệu đây là một phương tiện không người lái dưới nước tầm xa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Daily Express tập trung vào kịch bản hậu quả nghiêm trọng nếu loại vũ khí này được sử dụng, trong đó có nguy cơ gây thiệt hại lớn đối với các khu vực ven biển.

Song, các phát biểu được Daily Express dẫn lại là ý kiến của nhân vật truyền thông Nga, không phải thông báo chính thức từ Điện Kremlin về việc sử dụng Poseidon.