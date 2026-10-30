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Doanh thu lập kỷ lục 2.300 tỷ đồng, cổ phiếu công ty quân đội vẫn lao dốc 21%, mất hơn 1.500 tỷ vốn hóa

Anh Khôi
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Dù ghi nhận doanh thu quý III cao kỷ lục, lợi nhuận của doanh nghiệp này vẫn đi lùi so với cùng kỳ.

Cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng liên tục biến động mạnh trong những phiên gần đây. Chỉ sau 4 phiên giao dịch, thị giá TOS đã giảm hơn 21%, khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hơn 1.500 tỷ đồng.

Riêng phiên 29/10, TOS có thời điểm giảm sàn gần 15%, thanh khoản tăng đột biến. Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố doanh thu quý III tăng 69%, đạt mức kỷ lục gần 2.300 tỷ đồng.

- Ảnh 1.

Vốn hóa Dịch vụ biển Tân Cảng theo đó còn khoảng 5.722 tỷ đồng, giảm hơn 1.550 tỷ đồng so với mức ghi nhận ngày 23/10.

Doanh thu thuần quý III đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 111%, lên 1.859 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 7%, còn khoảng 440 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 35% xuống còn 19,1%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 33%, lên gần 57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 31%, lên hơn 54 tỷ đồng. Kết quả, Lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt gần 344 tỷ đồng, giảm 13,6% so với mức 398 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ biển Tân Cảng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 272 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

- Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 5.036 tỷ đồng, tăng 42%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 744 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 10.438 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền hơn 1.068 tỷ đồng.

Dịch vụ biển Tân Cảng được thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải, khai thác cảng, vận tải biển và dịch vụ dầu khí ngoài khơi. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Hiện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Dịch vụ biển Tân Cảng. Cổ phiếu TOS đang đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Hy hữu: Chỉ với 9 triệu đồng sở hữu 500 cổ phiếu, một cá nhân trở thành “cổ đông lớn” của 1 DN thành viên Tân Cảng Sài Gòn có doanh thu trăm tỷ mỗi năm
Tags

tân cảng

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

doanh thu

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