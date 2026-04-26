Doanh số tăng vọt 3,5 lần, VinFast vượt Tesla đứng đầu thị trường xe điện ở nước gần Việt Nam

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI), tổng doanh số xe điện tại quốc gia này đã đạt những cột mốc ấn tượng, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong sang các loại hình phương tiện thân thiện với môi trường. Trong cơ cấu doanh số này, các dòng xe Hybrid (HEV) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp sau đó là dòng xe Plug-in Hybrid (PHEV) và xe thuần điện (BEV).

Đáng chú ý, dòng xe thuần điện BEV đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, cho thấy người tiêu dùng Philippines đã cởi mở hơn với việc sử dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Trong bức tranh chung của thị trường, VinFast và Tesla đang nổi lên như hai cái tên dẫn dắt phân khúc xe thuần điện tại Philippines.

Số liệu được công bố cho thấy VinFast đã vượt qua Tesla để vươn lên vị trí đầu bảng doanh số với 1.171 xe được bán ra - tăng trưởng gần 250%, tương đương gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Điều thú vị là doanh số của VinFast chỉ tính trong tháng 3; số liệu của 2 tháng trước đó chưa được gửi tới CAMPI. Trong khi đó, Tesla cũng tăng trưởng hơn 120% với tổng doanh số 469 chiếc, đứng thứ 2 toàn thị trường xe điện Philippines.

Thứ hạng Nhà sản xuất Doanh số QI/2026 Doanh số QI/2025 Thay đổi 1 VinFast Auto Philippines 1.171 335 +249,6% 2 Tesla Motor Philippines 469 211 +122,3% 3 Omoda & Jaecoo Motor Philippines 213 - - 4 SAIC Motors Philippines (MG) 109 7 +1457,1% 5 IC Automotive (Changan) 75 28 +167,9% 6 SMC Asia Car Distributors (BMW) 66 29 +127,6% 7 Toyota Motor Philippines 55 20 +175% 8 Jetour Auto Philippines 27 20 +35% 9 Ford Motor Company Philippines 25 - - 10 IC Star Automotive (Mercedes-Benz) 22 23 -4.3%

Tesla tiếp tục duy trì vị thế với các dòng xe cao cấp, tập trung vào công nghệ và hệ thống trạm sạc độc quyền. Tuy nhiên, sự xuất hiện và bứt phá của VinFast trong quý đầu năm 2026 đã mang đến một làn gió mới cho thị trường. Hãng xe đến từ Việt Nam đã nhanh chóng gặt hái được những thành công đáng kể về doanh số, đặc biệt là thông qua các dòng xe SUV điện có mức giá cạnh tranh và chính sách hậu mãi linh hoạt.

Sự thành công của VinFast tại Philippines không chỉ nằm ở số lượng xe bàn giao mà còn ở tốc độ mở rộng mạng lưới phân phối và khả năng tiếp cận khách hàng đa dạng, từ nhóm khách hàng cá nhân đến các doanh nghiệp vận tải xanh.

Không dừng lại ở mảng ô tô điện, VinFast đang bày tỏ tham vọng chiếm cả lĩnh thị trường hai bánh tại Philippines thông qua kế hoạch phân phối xe máy điện. Hãng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với 14 đối tác đại lý xe máy tại Philippines nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt các dòng xe điện thông minh vào tháng 6 năm 2026.

Trong giai đoạn đầu, hãng dự kiến mang tới thị trường này 3 mẫu xe máy điện sử dụng công nghệ đổi pin linh hoạt, lần lượt là Evo, Feliz II, và Viper. Ghi nhận nhanh từ một số bài đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội về xe tại Philippines, mẫu Viper đang gây được chú ý lớn từ người tiêu dùng nước này.

Việc tập trung vào giải pháp đổi pin được xem là trọng tâm giải quyết nỗi lo về thời gian sạc và quãng đường di chuyển của người dùng tại các đô thị đông đúc của Philippines.

Được biết, thị trường xe hai bánh tại Philippines trong QI/2026 cũng ghi nhận những số liệu khả quan với tổng doanh số xe máy các loại đạt gần 1 triệu chiếc. Mặc dù xe máy động cơ xăng truyền thống vẫn chiếm ưu thế, phân khúc xe máy điện đang bắt đầu có những bước khởi đầu thuận lợi khi có hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi thuế của chính phủ.

Nhu cầu phương tiện cá nhân có chi phí vận hành thấp và ít/không phát thải đang tăng mạnh tại Philippines, tạo ra dư địa lớn cho các hãng xe mới tham gia. Sự hiện diện của VinFast với việc ký kết cùng 14 đối tác đại lý được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực xe hai bánh tại quốc gia này, đồng thời củng cố vị thế của hãng sau những thành công ở mảng ô tô điện.