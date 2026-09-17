Sức mua phân khúc CUV cỡ B tháng 8 giảm gần 37%, VinFast VF 6 dẫn đầu bảng xếp hạng và tạo khoảng cách lớn sau 8 tháng.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, phân khúc CUV cỡ B trong tháng 8 đạt 4.426 xe, giảm gần 37% so với tháng 7 (6.989 xe). Sự sụt giảm diễn ra ở toàn bộ dải sản phẩm do thị trường trùng thời điểm tháng 7 âm lịch.

Doanh số phân khúc CUV cỡ B tháng 8 giảm so với 2 tháng trước đó, do trùng giai đoạn tháng 7 âm lịch.

Dù giảm gần 37%, VinFast VF 6 vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 1.256 xe bán ra trong tháng 8, đồng thời là mẫu xe duy nhất của nhóm này cán mốc tiêu thụ trên 1.000 chiếc. Toyota Yaris Cross lui về vị trí thứ hai với 920 xe, giảm hơn 48% so với tháng liền trước (1.781 xe).

VinFast VF 6 dẫn đầu phân khúc trong tháng 8 và chiếm 31,3% thị phần sau 8 tháng.

Ở các thứ hạng tiếp theo, Kia Seltos ghi nhận mức giảm thấp nhất phân khúc (7,5%), đạt 686 xe và vượt qua Mitsubishi Xforce (664 xe, giảm hơn 43%). Hyundai Creta tiêu thụ 609 xe, trong khi Honda HR-V đạt 241 xe (giảm hơn 48%). Đứng cuối bảng xếp hạng là Mazda CX-3 với 50 xe bàn giao, giảm sâu so với mức 118 xe của tháng 7.

Xét lũy kế 8 tháng năm 2026, toàn phân khúc CUV cỡ B tiêu thụ 50.862 xe, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025 (39.827 xe). Nhu cầu xe gầm cao đô thị tiếp tục duy trì đà tăng nhờ thiết kế thực dụng cùng các đợt ưu đãi kích cầu liên tục từ phía đại lý.

VinFast VF 6 dẫn đầu phân khúc sau 8 tháng với 15.943 xe, chiếm 31,3% thị phần và tăng trưởng 27,6% so với cùng kỳ. Toyota Yaris Cross xếp thứ hai với 10.847 xe (tăng 41%), chiếm 21,3% thị phần. Mitsubishi Xforce đứng thứ ba với 8.133 xe (chiếm 16%), tăng 22,1% so với cùng kỳ 2025.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Hyundai Creta với 6.000 xe (tăng 43,6%, thị phần 11,8%), Kia Seltos với 5.957 xe (tăng trưởng mạnh nhất phân khúc với 69,4%, thị phần 11,7%). Trái ngược với đà tăng chung, Honda HR-V (3.225 xe, giảm 7,8%) và Mazda CX-3 (757 xe, giảm 57,8%) là hai dòng sản phẩm ghi nhận tăng trưởng âm sau 8 tháng bán hàng.