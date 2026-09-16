Tuyên bố đã sống suốt 17 năm với chỉ khoảng 30 phút ngủ mỗi ngày, Daisuke Hori mở livestream kéo dài một tuần để chứng minh. Tuy nhiên, những tiếng động giống tiếng ngáy và nhiều lần nhắm mắt khi massage, làm đẹp lại khiến màn thử nghiệm của YouTuber Nhật Bản gây tranh cãi.

Daisuke Hori, doanh nhân kiêm YouTuber Nhật Bản, từ lâu đã được biết đến với tuyên bố có thể duy trì cuộc sống bình thường dù chỉ ngủ khoảng 30 phút mỗi ngày. Để thuyết phục những người hoài nghi, anh quyết định phát trực tiếp toàn bộ sinh hoạt cá nhân 24 giờ mỗi ngày, liên tục trong một tuần, từ ngày 9 đến 16/9.

Thế nhưng, thay vì chấm dứt những câu hỏi xoay quanh thói quen ngủ khác thường, buổi livestream lại khiến khán giả liên tục phát hiện những khoảnh khắc đáng ngờ. Một số người cho rằng Hori đã tranh thủ “ngủ vụng” trong lúc massage hoặc thực hiện các liệu trình thẩm mỹ, dù anh phủ nhận.

Doanh nhân kiêm YouTuber Nhật Bản Daisuke Hori. Ảnh: YouTube.

Những khoảnh khắc đáng ngờ trong livestream 24/7

Theo Maeil Business Newspaper, đến ngày thứ tư của thử thách, Hori tới một cơ sở thẩm mỹ để thực hiện liệu trình chăm sóc cơ thể. Ban đầu, anh vẫn trả lời câu hỏi của người xem. Tuy nhiên, âm thanh của buổi livestream sau đó bị tắt giữa chừng.

Khi Hori nằm sấp, khuôn mặt của anh gần như khuất khỏi góc quay. Trong khoảng 30 phút tiếp theo, camera chỉ ghi lại phần lưng của nam YouTuber. Khoảng thời gian này gần bằng thời lượng giấc ngủ mỗi ngày mà Hori công bố, khiến nhiều khán giả nghi ngờ anh đã ngủ ngay trên giường trị liệu.

Đó không phải tình huống duy nhất gây tranh luận. Trong buổi phát sóng ngày 11/9, tức ngày thứ hai của thử thách, Hori được cho là phát ra âm thanh giống tiếng ngáy khi đang massage đầu. Sang ngày hôm sau, người xem tiếp tục bắt gặp anh nhắm mắt trong lúc tẩy râu và thực hiện liệu trình làm trắng.

Để thuyết phục những người hoài nghi, anh quyết định phát trực tiếp toàn bộ sinh hoạt cá nhân 24 giờ mỗi ngày, liên tục trong một tuần, từ ngày 9 đến 16/9. Ảnh: Youtube

Trước những nghi vấn, Hori khẳng định mình không thực sự ngủ. Anh giải thích các khoảnh khắc trên chỉ là “microsleep” - trạng thái ngủ cực ngắn có thể kéo dài từ vài giây đến dưới một phút, thường xảy ra khi con người mệt mỏi hoặc thiếu ngủ.

Tuy nhiên, cách giải thích này tiếp tục gây tranh cãi bởi microsleep về bản chất vẫn là một giai đoạn ngủ ngắn, trong đó não bộ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ dù người đó có thể không nhận thức được. Hiện tượng này cũng có thể xuất hiện khi mắt vẫn mở, khiến người bên ngoài khó nhận biết.

Ba người liên quan, gồm nhân viên massage và một số YouTuber xuất hiện trong buổi phát sóng, sau đó đăng video giải thích rằng Hori không ngủ. Họ đồng thời xin lỗi vì những tình huống ghi hình đã khiến khán giả hiểu lầm. Dù vậy, một bộ phận người xem cho rằng những lời giải thích này chưa đủ thuyết phục, thậm chí còn làm nảy sinh thêm câu hỏi.

Từng tuyên bố cắt giấc ngủ để “nhân đôi cuộc đời”

Daisuke Hori từng được nhiều tờ báo quốc tế nhắc đến vào năm 2024. Thời điểm đó, anh được giới thiệu là một doanh nhân 40 tuổi đến từ tỉnh Hyogo, phía tây Nhật Bản, yêu thích âm nhạc, hội họa, thiết kế cơ khí và tập thể hình.

Hori kể rằng anh bắt đầu cắt giảm thời gian ngủ vì cảm thấy khoảng 16 giờ thức mỗi ngày không đủ để làm mọi việc mình muốn. Theo nam doanh nhân, việc giảm giấc ngủ xuống còn 30-45 phút giúp anh có thêm thời gian làm việc, tập luyện và theo đuổi các sở thích, qua đó gần như “nhân đôi cuộc đời”.

Daisuke Hori, 40 tuổi, cho biết anh tập luyện hai lần mỗi ngày và tham gia các cuộc thi thể hình như một sở thích. Ảnh: Yahoo News

Anh cho rằng chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn thời lượng. Để chống lại cảm giác buồn ngủ, Hori thường vận động hoặc uống cà phê. Anh còn lấy ví dụ về bác sĩ và lính cứu hỏa, cho rằng những người cần duy trì sự tập trung cao có thể làm việc hiệu quả dù thời gian nghỉ ngơi ngắn.

Một chương trình của Yomiuri TV từng theo sát Hori trong ba ngày. Trong một cảnh quay được truyền thông quốc tế dẫn lại, anh ngủ khoảng 26 phút rồi tự thức dậy, ăn sáng, làm việc và đến phòng tập. Hori cũng từng tham gia Best Body Japan, cuộc thi dành cho những người theo đuổi hình thể cân đối và khỏe mạnh.

Năm 2016, Hori thành lập một tổ chức đào tạo người ngủ ngắn tại Nhật Bản. Anh tuyên bố đã hướng dẫn hơn 2.100 học viên rút ngắn thời gian ngủ. Một nữ học viên cho biết đã giảm thời lượng ngủ từ tám giờ xuống khoảng 90 phút mỗi ngày và duy trì trong bốn năm.

Dù vậy, các thông tin về thời gian Hori thực hiện chế độ này không hoàn toàn thống nhất. Các bài báo xuất bản năm 2024 ghi anh đã ngủ 30-45 phút mỗi ngày trong khoảng 12 năm; một số nguồn khác đề cập mốc 15 năm. Đến năm 2026, con số được đưa ra là 17 năm.

Các bác sĩ khuyến cáo người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày. Ảnh: SCMP.

Toàn bộ những mốc thời gian trên đều xuất phát từ lời kể của Hori và chưa được kiểm chứng độc lập thông qua một quá trình giám sát y khoa dài hạn. Ngay cả chương trình truyền hình từng theo sát anh cũng chỉ ghi hình trong ba ngày, chưa đủ để chứng minh một người có thể duy trì lịch ngủ 30 phút mỗi ngày suốt nhiều năm.

Chuyên gia cảnh báo không nên làm theo

Trong khi Hori xem việc ngủ cực ngắn là một phương pháp giúp tăng hiệu suất, giới chuyên môn đưa ra cảnh báo hoàn toàn trái ngược.

Chuyên gia giấc ngủ Nhật Bản Atsumi Masahiko cho rằng không có cơ sở y khoa để nói với người bình thường rằng chủ động rút ngắn giấc ngủ xuống mức cực đoan là an toàn. Theo ông, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tình trạng thiếu ngủ kéo dài liên quan đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Daisuke Hori đang ghi hình cho chương trình "Monday Late Show" của đài Nippon TV, phát sóng vào ngày 04/03/2019. Ảnh: gahaku.co.jp

Chỉ sau một đêm không ngủ, một số chất có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ có thể dễ tích tụ trong não hơn. Nếu thiếu ngủ kéo dài, con người có thể gặp ảo giác, hoang tưởng, trầm cảm, suy giảm sức khỏe tim mạch và mạch máu não, đồng thời đối mặt nguy cơ tử vong cao hơn.

Các khuyến nghị phổ biến hiện nay cho rằng người trưởng thành cần ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi ngày. Một số người có thể tự nhiên cần ít thời gian ngủ hơn nhờ đặc điểm sinh học hoặc gene, nhưng đây là trường hợp hiếm và không đồng nghĩa bất kỳ ai cũng có thể luyện cơ thể chỉ ngủ vài chục phút.

Các chuyên gia đặc biệt lo ngại khi những trường hợp cá biệt được quảng bá thành phương pháp có thể áp dụng rộng rãi. Việc sử dụng cà phê, vận động hoặc cố gắng giữ bản thân bận rộn có thể tạm thời che lấp cảm giác buồn ngủ, nhưng không thay thế được những chức năng phục hồi của giấc ngủ đối với não bộ và cơ thể.

Vì vậy, livestream kéo dài một tuần của Hori đang được chú ý không chỉ vì những khoảnh khắc bị nghi “ngủ vụng”, mà còn bởi nó cho thấy giới hạn của một thử nghiệm do chính nhân vật tổ chức. Ngay cả khi Hori hoàn thành buổi phát sóng, kết quả cũng khó được xem là bằng chứng khoa học nếu thiếu dữ liệu theo dõi não bộ, sự giám sát độc lập và cách xác định rõ những cơn microsleep có được tính vào tổng thời gian ngủ hay không.

Thử thách vốn được thực hiện nhằm chứng minh tuyên bố “17 năm chỉ ngủ 30 phút mỗi ngày” cuối cùng lại khiến câu chuyện của Daisuke Hori bị đặt dấu hỏi lớn hơn. Cho đến nay, đây vẫn chỉ là tuyên bố của cá nhân anh, chưa phải một khả năng đã được y học xác nhận.

Nguồn: Maeil Business Newspaper, SCMP, Yahoo News