Doanh nghiệp Việt từng kiện Amazon đòi 280 triệu USD lên tiếng về khoản tồn kho 800 tỷ đồng sau khi bị tòa Mỹ bác đơn

Tại ngày 30/6/2026, Gilimex chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với số hàng hóa này.

Sau phán quyết bất lợi trong vụ kiện với Amazon, Gilimex cho biết vẫn đang thực hiện các quyền pháp lý, bao gồm quyền kháng cáo. Doanh nghiệp chưa trích lập dự phòng giảm giá đối với hàng tồn kho liên quan vụ kiện, khiến kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL) vừa có văn bản giải trình về kết luận ngoại trừ trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét.

Nội dung đáng chú ý tiếp tục xoay quanh vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa Gilimex và Amazon - khách hàng từng đóng vai trò đặc biệt lớn trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Theo báo cáo soát xét, đến thời điểm phát hành báo cáo, vụ kiện giữa Gilimex và Amazon vẫn đang trong quá trình tố tụng. Gilimex đang thực hiện các quyền pháp lý theo quy định, trong đó có quyền kháng cáo.

Đối với lượng hàng tồn kho có liên quan đến vụ kiện, doanh nghiệp cho biết số hàng này vẫn được bảo quản trong điều kiện phù hợp, duy trì trạng thái và chất lượng theo tiêu chuẩn để sẵn sàng cho việc xử lý, xuất bán hoặc thực hiện các phương án thương mại khác tùy thuộc diễn biến của vụ kiện.

Tại ngày 30/6/2026, Gilimex chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với số hàng hóa này.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đưa ra kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính bán niên của Gilimex.

Đơn vị kiểm toán cho biết do chưa có đủ cơ sở để xác định giá trị có thể thu hồi của lượng hàng trên, kiểm toán chưa thể ước tính tổn thất cũng như xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của số hàng tồn kho liên quan vụ kiện Amazon.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lãnh đạo Gilimex từng cho biết doanh nghiệp có khoảng 800 tỷ đồng hàng tồn kho liên quan Amazon. Khoảng 90% trong số đó là thành phẩm được sản xuất theo những yêu cầu riêng của khách hàng này nên khó tiêu thụ cho đối tác khác.

Như vậy, cần lưu ý con số 800 tỷ đồng không phải số liệu mới được Gilimex công bố trong văn bản giải trình ngày 28/8, mà là con số lãnh đạo doanh nghiệp từng đưa ra trước đó.

Tòa Mỹ đã bác toàn bộ vụ kiện

Diễn biến mới nhất về mặt pháp lý xảy ra ngày 9/7/2026, khi Tòa án Quận liên bang Mỹ khu vực Nam New York ra phán quyết liên quan vụ tranh chấp giữa hai bên.

Theo bản án của Thẩm phán Lorna G. Schofield, tòa chấp thuận đề nghị áp dụng chế tài của Amazon và bác vụ kiện của Gilimex với định kiến - “dismissed with prejudice”. Điều này đồng nghĩa vụ kiện ở cấp tòa này bị chấm dứt và Gilimex không thể nộp lại cùng yêu cầu tại tòa án đó.

Tòa kết luận có bằng chứng rõ ràng cho thấy Gilimex đã thực hiện hành vi gian lận đối với tòa án trong quá trình tố tụng. Vụ việc liên quan tới các tài liệu được sử dụng để chứng minh yêu cầu bồi thường thiệt hại về nguyên vật liệu.

Bản án cũng cho phép Amazon yêu cầu Gilimex thanh toán các khoản phí luật sư và chi phí phát sinh từ việc điều tra, tranh tụng liên quan hành vi bị tòa xác định là gian lận. Yêu cầu của Gilimex về việc áp dụng chế tài ngược lại đối với Amazon bị bác.

Vụ kiện bắt đầu từ cuối năm 2022, khi Gilimex khởi kiện Amazon sau khi tập đoàn Mỹ giảm mạnh đơn đặt hàng. Doanh nghiệp Việt Nam ban đầu xác định thiệt hại khoảng 280 triệu USD. Trong hồ sơ xét xử sau đó, các yêu cầu còn lại của Gilimex bao gồm mức bồi thường gấp ba, với tổng giá trị có thể lên tới 840 triệu USD.

Sau khi nhận phán quyết, Gilimex cho biết kết quả không như kỳ vọng nhưng sẽ tiếp tục thực hiện các bước pháp lý, bao gồm quyền kháng cáo.