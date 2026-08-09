Doanh nghiệp vàng Mi Hồng lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Đại diện Công ty TNHH Mi Hồng cho biết, vi phạm của doanh nghiệp được Thanh tra Chính phủ kết luận thuộc giai đoạn trước năm 2025.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2777/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan.

Theo kết luận, 6 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI có liên quan chịu trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật liên quan.

Mi Hồng là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng nổi tiếng hàng đầu tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Sáng 9/8, đại diện thương hiệu Mi Hồng cho biết, các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng thanh tra trước năm 2025.

Theo đại diện doanh nghiệp này, trong và sau quá trình thanh tra, Mi Hồng đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo yêu cầu; đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị, công bố thông tin, phòng, chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

“Hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng của Mi Hồng vẫn diễn ra bình thường. Quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được công ty bảo đảm theo quy định”, đại diện Mi Hồng thông tin.

Theo đại diện Mi Hồng , doanh nghiệp này tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng và xem đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, nâng cao tính tuân thủ, chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Tiệm vàng Mi Hồng luôn tấp nập khách giao dịch. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh.

Công ty có vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ cho khách hàng về sản phẩm trên website; không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Ngoài ra, Mi Hồng kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.



