Doanh nghiệp sắp làm siêu dự án 75.000 tỷ đồng hồi sinh dòng sông ô nhiễm nhất Hà Nội đang sở hữu hệ sinh thái bất động sản ra sao?

Trước khi được phê duyệt thực hiện siêu dự án cải tạo sông Nhuệ trị giá hơn 75.000 tỷ đồng, Geleximco đã ghi dấu trên thị trường với nhiều khu đô thị và dự án nhà ở quy mô lớn tại Hà Nội cùng một số địa phương.

Mới đây, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ với tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT, có phạm vi từ cống Liên Mạc đến hết địa giới Hà Nội, đi qua 19 xã, phường với diện tích khoảng 855ha.

Ngoài mục tiêu xử lý ô nhiễm, dự án còn kết hợp chỉnh trang đê điều, cải thiện thoát nước, nâng cao năng lực chống ngập và tạo động lực phát triển đô thị dọc hai bên sông.

Geleximco là doanh nghiệp được đề xuất thực hiện dự án, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Để thanh toán hợp đồng BT, thành phố dự kiến sử dụng quỹ đất của 6 dự án đối ứng có tổng giá trị khoảng 69.106 tỷ đồng.

Geleximco hiện sở hữu danh mục nhiều khu đô thị, khu nhà ở và tổ hợp căn hộ quy mô lớn tại Hà Nội và một số địa phương, tập trung ở các khu vực cửa ngõ và những địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao.

Geleximco được biết đến nhiều nhất với Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn có quy mô khoảng 147ha, là một trong những dự án lớn của Geleximco tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu với các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề, shophouse cùng hệ thống thương mại, dịch vụ và công trình công cộng, nằm trên trục Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long.

Tiếp đến, Khu đô thị Thành phố Giao lưu là một trong những dự án quy mô lớn của Geleximco tại Hà Nội, có diện tích khoảng 95ha, tọa lạc tại khu vực Bắc Từ Liêm.

Điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa rộng gần 20ha và 8 tòa căn hộ cao 28-35 tầng, được quy hoạch với mật độ xây dựng khoảng 31,6%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Hệ sinh thái bất động sản của Geleximco.

Cũng nằm tại Hà Nội, Gelexia Riverside tọa lạc tại số 885 đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai cũ), được Geleximco phát triển trên diện tích hơn 3,5ha với tổ hợp căn hộ cao cấp, nhà liền kề và trung tâm thương mại. Dự án nằm liền kề hồ điều hòa Yên Sở, hưởng lợi từ không gian xanh và hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm Hà Nội.

Nằm ngay gần đấy, Geleximco Southern Star tọa lạc trên mặt đường Giải Phóng, sở hữu vị trí cửa ngõ phía Nam Hà Nội và được thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ đã phát triển của khu vực. Dự án được định vị ở phân khúc căn hộ cao cấp với quy mô giới hạn khoảng 360 căn.

Geleximco Southern Star.

Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) TP Hải Phòng, là dự án nghỉ dưỡng - du lịch quy mô khoảng 480ha lấn biển, do Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (thuộc hệ sinh thái Geleximco) làm chủ đầu tư.

Dự án được tái khởi động từ năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Đây được xem là dự án đánh dấu bước mở rộng của Geleximco sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Dự án phát triển đa dạng loại hình như biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, căn hộ, khách sạn và cung cấp hơn 1.000 sản phẩm ra thị trường. Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích quy mô lớn gồm sân golf 27 hố, khách sạn 5 sao, resort, trung tâm hội nghị, phố thương mại, công viên nước, biển nhân tạo, bãi tắm dài khoảng 1km cùng nhiều hạng mục vui chơi, giải trí, tạo thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng tổng hợp tại khu vực Đồ Sơn.

Tại Quảng Ninh, Geleximco cũng phát triển ﻿ ﻿Khu đô thị Cái Dăm Geleximco có quy mô hơn 37ha, tọa lạc trên trục đường trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh). Dự án có chung cư New Life Tower gồm 3 tòa cao 27 tầng với tổng diện tích xây dựng hơn 100.000m².

Việc được đề xuất thực hiện dự án cải tạo sông Nhuệ có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng tiếp tục đánh dấu sự hiện diện của Geleximco trong các dự án quy mô lớn tại Hà Nội.

Nếu dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, đây sẽ không chỉ là một trong những công trình cải tạo môi trường có quy mô lớn nhất Thủ đô mà còn bổ sung thêm vào danh mục các dự án hạ tầng - đô thị mà doanh nghiệp này đang tham gia phát triển, bên cạnh hệ sinh thái bất động sản đã được hình thành trong nhiều năm qua.