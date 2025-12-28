Doanh nghiệp phá sản chạm đỉnh hơn 10 năm, hơn 3 triệu người thất nghiệp, cơ hội tìm việc làm chạm đáy lịch sử: Nền kinh tế đầu tàu EU vật lộn trong thời kỳ hậu khí đốt Nga

Bà Andrea Nahles, người đứng đầu Cục Việc làm Liên bang Đức, cho biết cơ hội tìm việc làm ở Đức đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Trong cuộc phỏng vấn với DW News ngày 26/12, bà Nahles cho biết chỉ số tìm được việc làm, thường ở mức khoảng 7 điểm, đã giảm xuống còn 5,7. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay.

Bà Nahles mô tả thị trường lao động đã "bất động như khúc gỗ trong nhiều tháng" và hoàn toàn không có động lực nào . Bà nói thêm rằng triển vọng đặc biệt yếu kém đối với những người mới gia nhập thị trường lao động, và ngay cả những người lao động có trình độ cao cũng không còn hoàn toàn đứng ngoài nguy cơ mất việc.

"Số lượng thanh niên được nhận vào các chương trình học nghề hiện nay thấp hơn bất kỳ thời điểm nào trong 25 năm qua", vị quan chức này cho biết.

Những phát biểu của bà Nahles được đưa ra trong bối cảnh suy thoái kinh tế sau quyết định của Berlin ngừng nhập khẩu năng lượng giá rẻ Nga vốn rất quan trọng đối với ngành công nghiệp Đức. Giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt sau khi việc vận chuyển khí đốt qua đường ống từ Nga phần lớn bị gián đoạn và đường ống Nord Stream bị phá hoại.

Số vụ phá sản doanh nghiệp cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm qua trong 9 tháng đầu năm 2025, góp phần làm gia tăng tình trạng mất việc làm. Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH) ước tính rằng khoảng 170.000 việc làm đã bị ảnh hưởng trong năm 2025, tăng từ con số dưới 100.000 trước đại dịch COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp đã vượt mốc 3 triệu người vào tháng 8.

Theo Viện Kinh tế Đức (IW), nền kinh tế đã gặp cú sốc do nhu cầu nước ngoài yếu, lãi suất cao và khủng hoảng năng lượng kéo dài. Sau dự báo ban đầu về sự suy giảm, GDP của nền kinh tế lớn nhất EU hiện được dự kiến sẽ tăng trưởng chỉ 0,2% trong năm nay và 0,9% vào năm 2026.

Vào giữa tháng 12, chính phủ đã phê duyệt cải cách trợ cấp thất nghiệp, thay thế hệ thống hiện hành sau 3 năm bằng một khung thu nhập cơ bản mới. Những thay đổi này đưa ra các yêu cầu khắt khe và các biện pháp xử lý nặng hơn đối với người nhận trợ cấp, với mục tiêu đã là đẩy nhanh quá trình tìm việc làm.

Tham khảo: DW﻿