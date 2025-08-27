Doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Lã Vọng báo lỗ, nợ phải trả cao gấp 3 lần vốn chủ

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình vừa công bố thông tin về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025 với mức lỗ sau thuế hơn 4,3 triệu đồng, cải thiện so với mức lỗ 658,7 triệu đồng cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Aqua City Hòa Bình ở mức 658,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 3,29 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 2.166 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là nợ vay từ phát hành trái phiếu 999 tỷ đồng và hơn 851,7 tỷ đồng nợ vay ngân hàng.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Aqua City Hòa Bình đang lưu hành 2 lô trái phiếu trên thị trường.

Trong đó, lô trái phiếu mã AHBCH2328001 có giá trị phát hành 600 tỷ đồng, ngày phát hành là 29/12/2023 và hoàn tất vào 2/1/2024, với kỳ hạn 5 năm với thời gian đáo hạn vào 29/12/2028. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã trả gần 37,7 tỷ đồng tiền lãi cho trái chủ của lô trái phiếu này.

Bên cạnh đó, Aqua City Hòa Bình còn lưu hành lô trái phiếu AHBCH2429001 có giá trị phát hành 400 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 30/9/2029. Tổ chức đăng ký/lưu ký là Chứng khoán HD (HDBS). Nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã trả hơn 23,8 tỷ đồng tiền lãi cho trái chủ của lô trái phiếu này.

Aqua City Hòa Bình là thành viên thuộc Lã Vọng Group của doanh nhân Lê Văn Vọng. Công ty được thành lập vào ngày 6/11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ ban đầu 199 tỷ đồng với hai thành viên cùng góp 50% là CTCP Thương mại Ngôi nhà mới (New House) và CTCP Lã Vọng Group.

Đến tháng 3/2025, Lã Vọng Group đã tăng cường nguồn vốn cho Aqua City Hòa Bình, nâng vốn điều lệ của công ty này lên 350 tỷ đồng. Sau đợt tăng vốn này, tỷ lệ sở hữu của Lã Vọng Group tại Aqua City Hòa Bình đã tăng lên 71,57%, trong khi tỷ lệ sở hữu của cổ đông còn lại là New House giảm xuống còn 28,42%.

New House và Lã Vọng Group cũng là liên danh thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Minh B, tọa lạc tại phường Trung Minh, Tp.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án có quy mô gần 59 ha, tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng, thời điểm ký hợp đồng thực hiện dự án là ngày 30/11/2020.



