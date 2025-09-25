Doanh nghiệp "không vì lợi nhuận" của ông Phạm Nhật Vượng vừa vào top giá trị nhất Việt Nam

Hệ thống y tế Vinmec vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, vinh danh trong top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Hệ thống đánh giá của Brand Finance dựa trên các tiêu chí quan trọng về thương hiệu, hiệu quả tài chính, tiềm năng tăng trưởng.

Vinmec là hệ thống y tế không vì lợi nhuận, được Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển với mục tiêu đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu. Thành lập năm 2012, Vinmec nhanh chóng mở rộng quy mô với chuỗi bệnh viện và phòng khám chuẩn quốc tế, hướng tới mô hình y tế hàn lâm và chuẩn mực quốc tế.

Hiện nay Vinmec sở hữu nhiều cơ sở trên cả nước, trong đó có những bệnh viện được đánh giá cao với chứng chỉ quốc tế như JCI (Joint Commission International) - tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn người bệnh. Hệ thống cũng thường xuyên triển khai các chương trình phẫu thuật từ thiện, trợ giá và hoạt động sàng lọc miễn phí nhằm phục vụ cộng đồng, phần nào hiện thực hóa cam kết phi lợi nhuận trong thực tế.

Sứ mệnh của Vinmec là “Chăm sóc bằng tài năng, y đức và sự thấu cảm”, trong khi tầm nhìn đặt ra là xây dựng hệ thống y tế hàn lâm đẳng cấp quốc tế hướng tới nghiên cứu đột phá và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn hảo. Các giá trị cốt lõi gồm sáng tạo (Creativity), trách nhiệm (Accountability), tin cậy (Reliability) và hoàn hảo (Excellence).

Hợp tác quốc tế cũng là hướng đi mà Vinmec theo đuổi: năm 2023, Vinmec Times City đã trở thành thành viên trong mạng lưới Cleveland Clinic Connected, kết nối với một trong những tổ chức y tế hàng đầu thế giới.