Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm

Tuy mốc thời gian này sớm hơn lộ trình trước đó là từ ngày 1/6 nhưng các doanh nghiệp cho biết tất cả đã sẵn sàng cho "giờ G".

Đáng chú ý, từ tháng 8/2025, hai doanh nghiệp là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã bắt đầu triển khai kinh doanh thí điểm xăng E10 tại một số điểm ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Theo Petrolimex, hiện doanh nghiệp đã hoàn thiện 9 điểm pha chế và nâng cấp hệ thống hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ để đáp ứng tiêu chuẩn lưu trữ, phân phối xăng E10 trên toàn quốc.

“Sau thời gian bán thử nghiệm xăng E10 tại TP.HCM, tập đoàn không ghi nhận bất kỳ sự cố nào do người sử dụng phương tiện phản ánh. Việc sử dụng xăng E10 có thể tối ưu hiệu suất bởi chỉ số octan cao trong ethanol giúp quá trình cháy diễn ra trơn tru hơn”, đại diện Petrolimex nói.

Đại diện PVOIL cũng cho biết, sau 8 tháng mở bán xăng E10, đến nay đơn vị đã mở rộng hơn 50 cửa hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

“Hiện trung bình mỗi ngày mỗi cửa hàng tiêu thụ được khoảng 20m³. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai rộng khắp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, PVOIL cho biết đã sẵn sàng bán xăng E10 từ cuối tháng 4”, đại diện PVOIL thông tin.

Với các doanh nghiệp bán lẻ, mọi công đoạn cũng đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho mốc 30/4.

Bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Chiến Thắng (Lào Cai) cho biết, đơn vị có 6 cửa hàng xăng dầu, 12 đại lý, cung cấp gần 200.000 m³ xăng dầu/năm. Để chuẩn bị cho việc cung ứng xăng E10 trên địa bàn, công ty đã triển khai kế hoạch đến 100% cán bộ, nhân viên và cửa hàng xăng, dầu trực thuộc. Cụ thể, từ tháng 5, cửa hàng nào bán hết số xăng khoáng (xăng RON95) công ty sẽ tiến hành rửa bồn, bể; kiểm tra hệ thống thiết bị, tránh rò rỉ ra môi trường và nhập xăng E10 về bán cho các khách.

Bà Sinh khẳng định: “ Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của công ty đáp ứng tốt khi chuyển sang kinh doanh xăng E10. Lộ trình kinh doanh xăng sinh học E10, thay thế xăng khoáng được triển khai vào cuối tháng 4 và đến ngày 1/6, toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý của công ty sẽ chỉ bán xăng E10 ”.

Ông Hoàng Trung Dũng, Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Hà Nội cũng cho biết, doanh nghiệp đã có các phương án để chuyển đổi bán xăng nhiên liệu hóa thạch sang xăng sinh học. “ Chúng tôi đã chủ động lắp các van 1 chiều để hạn chế xăng bay hơi, đồng thời sử dụng bồn chứa 25M3 để chứa xăng, hạn chế lượng cồn bay hơi. Trước mắt, đến cuối tháng 4, cây xăng nào hết thì sẽ được đơn vị súc rửa, lắp van 1 chiều để chuyển sang bán xăng sinh học ”, ông Dũng nói.

Còn ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng), chia sẻ, xăng sinh học không khác nhiều so với xăng khoáng thông thường. Vì thế, doanh nghiệp cũng dễ dàng chuyển sang bán xăng sinh học.

"Việc này chỉ cần thực hiện bằng việc chúng tôi dừng bán xăng khoáng, thay rửa bể chứa, vòi bơm và chuyển sang chứa xăng sinh học và bơm bán cho người tiêu dùng nên không phải đầu tư mới hay đầu tư lại từ đầu. Bất kể ngày nào, khi nào có lệnh của cơ quan có thẩm quyền là chúng tôi triển khai", ông Thắng chia sẻ.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, tổng lượng xăng tiêu thụ tại Việt Nam năm 2025 khoảng 11,37 triệu m³. Khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10, nhu cầu ethanol phục vụ pha chế ước khoảng 1,1 triệu m³ mỗi năm.

Việt Nam hiện có 6 nhà máy sản xuất ethanol, nếu tất cả cùng hoạt động tối đa theo công suất thiết kế thì tổng sản lượng có thể đạt khoảng 400.000 - 500.000 m³, tương đương khoảng 40% nhu cầu. Như vậy, trong giai đoạn đầu triển khai lộ trình, Việt Nam vẫn cần nhập khẩu khoảng 60% ethanol từ thị trường quốc tế.

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học, việc nhập khẩu ethanol không phải trở ngại lớn khi nguồn cung chủ yếu từ Mỹ và Brazil, vận chuyển ổn định, không chịu tác động trực tiếp từ xung đột Trung Đông, giá cũng biến động thấp hơn xăng dầu.

“ Tuy nhiên, thách thức nằm ở thời gian và cạnh tranh nguồn hàng. Khi nhiều quốc gia trong khu vực như Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc tăng sử dụng xăng sinh học, áp lực lên các trung tâm trung chuyển như Hàn Quốc, Singapore sẽ gia tăng. Nếu không chủ động nhập khẩu sớm, doanh nghiệp có thể thiếu nguồn cung hoặc phải mua với giá cao hơn ”, ông Tuấn nói.

Trong khi đó, mới đây, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã vận hành trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động để bảo dưỡng, sửa chữa. Ngay sau đó, sản lượng ethanol đã đạt 462,7 m³, xuất bán cho Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), để phục vụ phối trộn xăng sinh học, chính thức nối lại chuỗi sản xuất - tiêu thụ.

Theo kế hoạch, trong tháng 3, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất duy trì vận hành ở mức khoảng 60% công suất để ổn định hệ vi sinh, sau đó tăng dần và hướng tới đạt 100% công suất từ giữa tháng 4.