Doanh nghiệp chọn nước uống: Ưu tiên tính an toàn, tiện lợi và linh hoạt

Nước uống nơi công sở không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người lao động mà còn là cam kết của doanh nghiệp về một môi trường làm việc an toàn, văn minh.

‏Tiêu chí khi chọn nước uống cho doanh nghiệp ‏

‏Dù ở không gian văn phòng hay khu vực nhà xưởng, nguồn nước uống luôn đóng vai trò thiết yếu đối với trải nghiệm làm việc của người lao động. Việc duy trì thói quen uống đủ nước sạch mỗi ngày giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, giữ vững sự tỉnh táo và đảm bảo hiệu suất làm việc bền bỉ.‏

‏Môi trường làm việc được trang bị nguồn nước sạch sẽ, tiện dụng không chỉ mang lại sự an tâm để nhân viên gắn bó cống hiến, mà còn thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong mắt đối tác và khách hàng.‏

‏Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp nước uống cho doanh nghiệp thường phải cân nhắc qua nhiều tiêu chí. Một lựa chọn phù hợp cần dung hòa đồng thời các yếu tố: an toàn cho sức khỏe, tối ưu chi phí và công sức bảo trì, linh hoạt thích ứng với mọi không gian, cùng tính đa năng trong quá trình sử dụng.‏

‏Từ những yêu cầu thực tế đó, các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên sản phẩm có nguồn nước đầu vào sạch, quy trình sản xuất hiện đại và đạt tiêu chuẩn an toàn. Giữa nhiều sản phẩm trên thị trường hiện nay, Nước uống đóng chai TH true WATER 18,5 L được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhờ đáp ứng đồng thời cả tiêu chí chất lượng lẫn tính tiện dụng cho môi trường làm việc.‏

‏TH true WATER 18,5 L - Nguồn nước ngầm trong lòng núi lửa triệu năm‏

‏Trong các tiêu chí lựa chọn của doanh nghiệp, yếu tố an toàn từ nguồn nước đầu vào luôn đặt lên hàng đầu. TH true WATER 18,5 L đáp ứng trọn vẹn yêu cầu này nhờ khai thác từ mạch nước ngầm tự nhiên dưới lòng núi lửa triệu năm đã tắt tại khu vực Núi Tiên (Nghệ An). Được bao bọc bởi các tầng đá basalt cổ qua hàng triệu năm, nguồn nước hoàn toàn tách biệt khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài, giữ trọn độ tinh khiết cùng vị ngọt tự nhiên.‏

‏Bên cạnh yếu tố nguồn nước, bình Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L đạt Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, đáp ứng đúng các tiêu chí an toàn sức khỏe mà doanh nghiệp đặt ra.‏

‏TH true WATER 18,5 L còn đáp ứng nghiêm ngặt Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Đây được coi là "bảo chứng" quan trọng giúp các doanh nghiệp hoàn toàn an tâm khi lựa chọn sản phẩm phục vụ người lao động.‏

Sản phẩm sử dụng bao bì đáp ứng quy chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp. Vỏ bình có độ bền cao, kiểu dáng vững chãi cùng gam màu xanh trang nhã, giúp sản phẩm dễ dàng hài hòa với nhiều không gian - từ khu vực nghỉ ngơi của văn phòng đến các nhà xưởng quy mô lớn.‏

‏Trong xu hướng xây dựng môi trường làm việc văn minh và bền vững, những chăm sóc nhỏ như nguồn nước uống hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng. Với nền tảng là nguồn nước ngầm đạt chuẩn cùng thiết kế tối ưu cho mọi không gian, TH true WATER 18,5 L khẳng định giá trị là giải pháp nước uống đáng tin cậy, đồng hành cùng khối văn phòng và nhà xưởng hiện đại.‏

‏Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:‏

‏Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên‏

‏Địa chỉ: Xóm Sơn Nam, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Nghệ An‏