Doanh nghiệp 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam "khoe" gì với Thủ tướng?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Sự kiện này quy tụ đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Là một trong những doanh nghiêp tham dự hội nghị, cũng là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã "khoe" nhiều thành tích mà tập đoàn đã làm được trong thời gian qua.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Đầu tiên là Petrovietnam là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 11 ở Đông Nam Á, với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 540.000 tỷ đồng. Đây cũng l à doanh nghiệp phi ngân hàng 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tổng doanh thu của Petrovietnam đến nay đã đạt 599 tỷ USD.

Thứ hai, Petrovietnam là doanh nghiệp có đóng góp ngân sách cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, Petrovietnam đã đóng góp ngân sách khoảng 142 tỷ USD. Trung bình 5 năm gần đây, mỗi năm Tập đoàn đóng góp trên 160 nghìn tỷ đồng.

Trước năm 2000, Petrovietnam đóng góp khoảng 30% cho ngân sách. Hiện nay, Tập đoàn đóng góp hằng năm khoảng 9% cho ngân sách nhà nước, chiếm khoảng 80,3% trong tổng số nộp ngân sách của 18 tập đoàn/tổng công ty nhà nước.

Thứ ba, Petrovietnam luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Việt Nam liên tục trong những năm qua và đặc biệt trong 5 năm gần đây luôn xếp ở vị trí dẫn đầu. Năm 2024, lợi nhuận của Tập đoàn đạt trên 55.000 tỷ đồng.

Trong 5 năm gần đây, Petrovietnam đã có những bước phát triển phục hồi tăng trưởng với tốc độ rất cao, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 15%/năm; tốc độ tăng trưởng về nộp ngân sách là 16,4%/năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất là trên 36%/năm.

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, Petrovietnam cũng gặt hái được những thành tích trong phát triển khoa học công nghệ khi đạt được nhiều giải thưởng lớn cũng như có 4 bằng độc quyền sáng chế quốc tế.

Doanh nghiệp này cũng có những đóng góp lớn cho an sinh xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 5 năm 2020-2025, Petrovietnam đã thực hiện công tác an sinh xã hội lên đến 5.129 tỷ đồng.

Petrovietnam là doanh nghiệp nắm vai trò trụ cột trong nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí - năng lượng. Tập đoàn đã đưa vận hành hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia, từ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí cho đến phát triển công nghiệp điện và năng lượng tái tạo.

Hiện nay, Petrovietnam cung cấp khoảng 60 - 70% nhu cầu xăng dầu nội địa, 70 - 80% nhu cầu phân đạm và khí dân dụng trong nước.

Tập đoàn quản lý, vận hành 11 nhà máy điện, 5 hệ thống đường ống dẫn khí, 3 nhà máy xử lý khí và 14 kho LPG với hàng chục công ty con và công ty thành viên.

Trong định hướng phát triển của mình, Petrovietnam xây dựng nền tảng dựa trên 3 trụ cột chiến lược là: Năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật. Trong đó năng lượng là trụ cột cốt lõi và Petrovietnam đặt ra mục tiêu rất khát vọng là phấn đấu đến năm 2030 lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.