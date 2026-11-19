Ngày 18/11, một đoàn xe tăng Israel đã tiến vào lãnh thổ do Hamas kiểm soát ở trung tâm Gaza, lần đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm ngoái.

Xe tăng Israel đang di chuyển dọc theo đường Salah al-Din, tuyến đường huyết mạch chính nối liền Gaza từ Bắc xuống Nam, ngày 18/11/2026.

Theo nguồn tin, đoàn xe bọc thép Israel đã vượt qua cái gọi là Đường Vàng, ranh giới phân chia các khu vực do Israel và Hamas kiểm soát, và tiến dọc theo đường Salah al-Din, tuyến đường huyết mạch chính nối liền Gaza từ Bắc xuống Nam.

Hàng trăm người Palestine đã phải bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn của mình, vì lo sợ một cuộc tấn công quy mô lớn hơn của Israel.

Một phóng viên chiến trường đã chứng kiến xe tăng Israel chiếm giữ các vị trí phía Đông trại tị nạn Nuseirat, trong khi nguồn tin địa phương cho biết, có những cuộc pháo kích dữ dội và tiếng súng vang trời.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận chiến dịch này, cho biết binh lính của họ và các nhân viên tình báo Shin Bet đang cố phá hủy một đường hầm ở phía Tây Đường Vàng, được cho là gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với binh lính Israel.

Theo các quan chức y tế địa phương, ít nhất 3 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm 18/11.

Hamas lên án chiến dịch trên bộ này là "sự vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, cáo buộc Israel bội ước các cam kết của mình.

Chiến dịch ở Gaza cũng diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Hòa bình, do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập để giám sát lệnh ngừng bắn, cáo buộc cả Israel và Hamas không thực hiện đúng cam kết của mình.

“Các cuộc tấn công liên tục của Israel, hoạt động quân sự của Hamas và sự chậm trễ trong việc thực hiện thỏa thuận hòa bình đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh”, hội đồng cảnh báo.

Thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, đã tạm dừng các hoạt động quân sự lớn của Israel, nhưng không chấm dứt được bạo lực.

Theo cơ quan y tế của Gaza, hơn 1.600 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực.

Cuộc chiến do Israel phát động, sau cuộc tấn công đẫm máu của Hamas khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng vào ngày 7/10/2023, đã cướp đi sinh mạng của hơn 74.000 người Palestine và tàn phá phần lớn vùng lãnh thổ này.