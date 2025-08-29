Đoạn video khiến cộng đồng mạng chê trách người mẹ gay gắt: Chị đang không tôn trọng con gái mình!

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng phụ huynh. Trong clip, một nữ sinh cấp 3 đang ở nhà trong trang phục thoải mái – chỉ mặc áo phông rộng, bên trong không mặc nội y. Khi bất ngờ thấy mẹ cầm điện thoại xông thẳng vào phòng và bắt đầu quay, cô bé tỏ rõ sự lúng túng.

Trước ống kính, em lập tức dùng tay che ngực để tránh hớ hênh, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu. Thế nhưng, người mẹ vẫn tiếp tục cầm điện thoại dí theo con, thậm chí sau đó còn đưa đoạn video lên mạng xã hội.

Hành động này đã khiến nhiều phụ huynh và cư dân mạng bất bình. Không ít người chỉ trích gay gắt: “Đây mà là việc một người mẹ nên làm sao? Con gái tuổi dậy thì vốn nhạy cảm, vậy mà mẹ lại vô tư đăng clip như thế lên mạng để thiên hạ bàn tán”.

Theo cộng đồng mạng, việc một bà mẹ sẵn sàng chia sẻ những hình ảnh riêng tư như vậy không chỉ thiếu tinh tế, mà còn gây tổn thương đến tâm lý và sự tự tôn của con gái.

Cô con gái khó chịu vì bị mẹ quay

Góc nhìn và phân tích

Vụ việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tình thương và sự xâm phạm quyền riêng tư của trẻ.

Nhiều cha mẹ ngày nay bị cuốn vào trào lưu quay video con cái để đăng tải lên mạng, với mục đích ghi lại kỷ niệm hoặc thậm chí để “câu view”. Tuy nhiên, họ quên mất rằng trẻ em – đặc biệt là các bé gái ở tuổi dậy thì – có nhu cầu rất lớn về không gian riêng tư và sự tôn trọng.

Một số chuyên gia tâm lý cho rằng:

Việc cha mẹ liên tục quay chụp con cái mà không được sự đồng ý có thể khiến trẻ cảm thấy bị xâm phạm, thiếu an toàn ngay cả trong chính ngôi nhà của mình.

Khi những hình ảnh nhạy cảm bị đưa lên mạng, trẻ dễ phải đối mặt với áp lực tâm lý, sự soi mói, thậm chí là nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng.

“Nuôi con gái cho giàu” không có nghĩa là chu cấp vật chất dồi dào, mà là bồi dưỡng sự tự tin, cho con kiến thức bảo vệ bản thân, và quan trọng nhất là dạy bằng sự tôn trọng.

Thực tế, nhiều blogger nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi cũng từng thừa nhận: con cái họ thường không thoải mái khi phải đứng trước máy quay. Vì vậy, trước khi nhấn nút quay hay đăng tải, điều mà cha mẹ cần nghĩ đến đầu tiên là: Liệu con có vui vẻ, thoải mái với điều này không?

Một đứa trẻ được “nuôi giàu” thực sự không phải là có nhiều quần áo, tiền bạc, mà là có một tuổi thơ an toàn, được lắng nghe và được tôn trọng. Nếu ngay cả cha mẹ còn không giữ được ranh giới riêng tư, thì rất khó để con học cách bảo vệ bản thân trước xã hội nhiều cám dỗ.