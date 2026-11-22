Vợ Văn Hậu gặp sự cố ở sân Hàng Đẫy được Bùi Hoàng Việt Anh hỗ trợ.

Sau thất bại đáng tiếc của CLB Công an Hà Nội 1-3 trước đại diện Malaysia là Johor Darul Ta'zim ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Nàng WAG Doãn Hải My - vợ của cầu thủ Văn Hậu đã nán lại sân để chờ chồng cùng ra về.

Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi nàng WAG tiến đến khu vực cửa dành riêng cho Ban tổ chức, cầu thủ và những người làm nhiệm vụ. Do không thuộc diện có thẻ chuyên môn hợp lệ, cô lập tức bị lực lượng bảo vệ chặn lại để kiểm tra và yêu cầu tuân thủ quy định an ninh nghiêm ngặt sau trận đấu.

Doãn Hải My tỏ ra khá bối rối khi cố gắng giải thích với hai nhân viên an ninh trước lối ra vào. Đúng lúc này, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có mặt gần khu vực đó đã nhanh chóng nhận ra sự việc. Nam cầu thủ lập tức đứng ra trao đổi, xác nhận với lực lượng bảo vệ để tạo điều kiện cho vợ của đồng đội được thuận lợi vào khu vực bên trong đợi chồng.

Doãn Hải My bối rối khi bị chặn lại (Ảnh: Bongdadoisong)

Bùi Hoàng Việt Anh đứng ra nói hộ vợ của đồng đội (Ảnh: Bongdadoisong)

Hải My sau đó đã được vào sân chờ chồng (Ảnh: Bongdadoisong)

Nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, Doãn Hải My đã kịp gặp lại Văn Hậu ngay tại lối ra khu vực khán đài. Không ngần ngại ánh nhìn xung quanh, cô lập tức trao cho chồng nụ hôn ngọt ngào cùng những cử chỉ vỗ về để xoa dịu nỗi buồn sau một ngày thi đấu kém may mắn. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy sự sẻ chia của cặp đôi giữa cái lạnh đầu đông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều lời ngưỡng mộ từ người hâm mộ trước khi cả hai cùng nhau ra về.