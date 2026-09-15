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Doãn Hải My hoá nàng thơ xinh đẹp ngọt ngào trong trang phục Kimono Nhật Bản, Hoà Minzy còn phải xuýt xoa vì "xinh quá"

Tiên Tiên
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Tung bộ ảnh Kimono đẹp như tranh vẽ, Doãn Hải My nhận "cơn mưa" lời khen về nhan sắc.

Mới đây, Doãn Hải My – bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải bộ ảnh ghi lại chuyến đi Nhật Bản cùng chồng.

Trong bộ ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 gây chú ý khi diện bộ kimono mang tông màu trắng kem nhã nhặn, kết hợp cùng họa tiết thêu kim tuyến tinh tế và phần đai obi sang trọng. Lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên các đường nét tự nhiên, Doãn Hải My khéo léo phối thêm phụ kiện cài tóc tinh xảo cùng chiếc ô giấy truyền thống.

Thả dáng giữa không gian đậm chất hoài, từ lối đi sân chùa gỗ đến khung cảnh tán lá mùa thu rực rỡ, vẻ đẹp trong trẻo, e ấp của cô nhận được hàng loạt lời khen ngợi. Ca sĩ Hòa Minzy – người bạn thân thiết với gia đình Văn Hậu đã để lại bình luận: "Xinh quá". Đáp lại lời khen, Doãn Hải My cũng hóm hỉnh phản hồi: "Chị gái có bộ ảnh xinh nên em kém miếng khó chịu", cho thấy sự gần gũi và tương tác đáng yêu giữa hai người đẹp.

Không chỉ dịu dàng trong tà áo kimono, trước đó Doãn Hải My còn khoe phong cách thời trang hiện đại, sành điệu trong các hoạt động dạo phố và cổ vũ bóng đá tại Osaka. Xuất hiện trên khán đài Sân vận động Panasonic Stadium Suita, nàng WAG chọn outfit tối giản nhưng vô cùng tôn dáng khoe đôi chân dài nuột nà. Dù đã trải qua sinh nở, thần thái rạng rỡ và vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Sự hiện diện ngọt ngào của Doãn Hải My trên khán đài đất khách tiếp tục khẳng định hình ảnh hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và tiếp lửa cho sự nghiệp thi đấu của Đoàn Văn Hậu.

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