Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu khoá comment trong đêm giữa "tâm bão" drama

Giữa lúc mạng xã hội “dậy sóng” với hàng loạt ồn ào đời tư xoay quanh tuyển thủ Đoàn Văn Hậu, cặp đôi Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My bất ngờ có động thái gây chú ý: đồng loạt khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Động thái này diễn ra đúng thời điểm cả hai đang trở thành tâm điểm bàn tán vì những lùm xùm xoay quanh đời tư. Dù không lên tiếng trực tiếp về ồn ào, việc “đóng cổng” comment được cho là cách để cặp đôi hạn chế những ý kiến tiêu cực, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống riêng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khoá comment để tránh bão dư luận

Loạt video của Hải My bất ngờ lên xu hướng giữa drama, kéo theo hàng ngàn bình luận tiêu cực

Trước đó, Doãn Hải My vẫn duy trì hình ảnh nàng WAGs nhẹ nhàng, khéo léo, thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống hôn nhân bên Đoàn Văn Hậu. Trong khi đó, hậu vệ sinh năm 1999 cũng ít khi phản hồi các tranh cãi trên mạng, chủ yếu tập trung vào sự nghiệp sân cỏ.

Tuy nhiên, khi drama bùng nổ, loạt bình luận công kích, suy đoán liên tục xuất hiện dưới các bài đăng cũ khiến không gian mạng cá nhân của cả hai trở nên “quá tải”. Việc khóa bình luận vì thế được xem là động thái dễ hiểu, giúp họ giữ khoảng lặng cần thiết giữa lúc nhạy cảm.

Hiện tại, phía Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến sự việc. Cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo, trong khi một bộ phận khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cặp đôi cần được tôn trọng đời tư trong giai đoạn này.

Văn Hậu - Hải My vốn là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá

Chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng khiến mạng xã hội ngưỡng mộ bởi hành trình kín tiếng nhưng bền bỉ. Cả hai được cho là bén duyên từ một cuộc gặp tình cờ qua người que của bố Doãn Hải My. Lần đầu cả hai xuất hiện bên nhau là khi Văn Hậu đến ủng hộ Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cả hai hẹn hò 2 năm kín tiếng rồi dần công khai mối quan hệ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào. Đến cuối năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ dàn cầu thủ đình đám và bạn bè thân thiết, trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất làng bóng đá Việt. Sau khi về chung một nhà, Doãn Hải My ghi điểm với hình ảnh người vợ tinh tế, luôn đồng hành và ủng hộ chồng, trong khi Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã. Dù thực hư câu chuyện trên MXH vẫn chưa được chính chủ phân trần nhưng nhũng đồn đoán liên tục nổ ra khiến Văn Hậu đang phải đối diện với sóng gió đời tư lớn nhất từ trước đến nay. Doãn Hải My chọn cách đồng hành cùng chồng đối mặt, cô vẫn xuất hiện trên khán đài cổ vũ Văn Hậu trong trận đấu tối 12/4, cho thấy thái độ bình tĩnh giữa tâm bão drama bủa vây.