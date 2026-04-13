Vụ cháy nhà trọ khiến đôi nam nữ tử vong ở TP.HCM: Chuẩn bị tính chuyện đám cưới thì gặp nạn

Liên quan đến vụ cháy nhà ở kết hợp cho thuê trọ xảy ra tại đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM sáng 12/4 khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương, theo nguồn tin trên báo VnExpress, 2 nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Ngân Bình (26 tuổi, quê Cà Mau) và chị Nguyễn Thị Lan Hương (24 tuổi, quê Vĩnh Long). 2 nạn nhân tử vong trong nhà tắm phòng trọ ở tầng 4.

Cũng theo VnExpress, ông Nguyễn Văn Triệu, bố của chị Hương cho hay, con gái ông làm phục vụ tại quán nhậu, còn bạn trai là đầu bếp. Cặp đôi đã yêu nhau được hơn 1 năm và sắp tính chuyện hôn nhân. Thế nhưng, dự định đó đã mãi mãi dang dở. Đau lòng hơn, họ mới chỉ chuyển đến khu nhà trọ trên được 1 ngày thì đến sáng 12/4 gặp nạn không qua khỏi.

Thông tin khiến nhiều người xót xa, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 2 nạn nhân xấu số.

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở, kết hợp cho thuê trọ. (Ảnh: Di Anh)

5 nạn nhân bị thương trong vụ việc, trong đó có 4 người lớn đang điều trị tại Bệnh viện nhân dân 115 trong tình trạng diễn biến sức khỏe phức tạp, tiên lượng nặng. Còn 1 cháu bé khoảng 14 tháng tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, khoảng 3 giờ sáng ngày 12/4, người dân sống xung quanh nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu phát ra từ ngôi nhà nói trên nên chạy tới thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội. Mọi người đã tìm cách dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa bùng phát mạnh và lan sang nhiều khu vực. Việc tiếp cận cũng gặp khó khăn do khói dày đặc. Sự việc đồng thời được trình báo cho cơ quan chức năng.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhanh chóng điều động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chữa cháy, cứu người.

Lực lượng chức năng đã đưa và hướng dẫn nhiều người ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên có 2 nạn nhân đã không qua khỏi, cùng 5 người bị thương. Vụ cháy cũng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.