Đoạn ghi âm thương tâm: Khoảnh khắc ám ảnh cuối cùng trước khi máy bay rơi khiến 265 người thiệt mạng

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2001, chuyến bay mang số hiệu 587 của American Airlines cất cánh từ sân bay John F. Kennedy, New York (Mỹ) với lịch trình đi đến Sân bay Quốc tế Las Américas ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica. Nhưng ngay sau khi cất cánh, thảm họa đã xảy ra.

Chiếc máy bay đã bị rơi không lâu sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 251 hành khách, 7 tiếp viên và 2 thành viên tổ bay trên máy bay thiệt mạng. 5 người trên mặt đất cũng tử vong vì vụ nổ thảm khốc, nâng tổng cộng số thương vong lên 265 người.

Một chiếc máy bay thương mại của American Airlines

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ sau đó xác định nguyên nhân có thể xảy ra của vụ tai nạn là do bộ ổn định thẳng đứng bị tách ra trong chuyến bay do tải trọng vượt quá thiết kế và cú bàn đạp bánh lái quá mức và không cần thiết của cơ phó.

Mới đây, đoạn ghi âm từ buồng lái trong những giây phút cuối cùng của máy bay 587 cũng đã làm sáng tỏ vụ việc đau lòng sau hơn 2 thập kỷ tai nạn xảy ra.

Một video của National Geographic và được chia sẻ với X cho thấy hình ảnh tái hiện trực quan về chiếc máy bay từ lúc bắt đầu gặp sự cố.

Đoạn ghi âm mới được công bố ghi lại những phút cuối trên chuyến bay 587 định mệnh năm 2001

Có thể nghe thấy đoạn ghi âm từ buồng lái với cơ trưởng của chuyến bay nói: "Toàn công suất". Sau đó, cơ phó hỏi cơ trưởng xem liệu họ có 'ổn' hay không. Cơ trưởng trả lời: "Ừ, tôi ổn".

Một người cơ phó khác tiếp tục nói: "Cố lên, cố lên". Nhưng sau đó bộ ổn định dọc bị hỏng. Có thể nghe thấy thuyền trưởng hét lên: "Anh đã làm cái quái gì vậy [...]. Tôi bị mắc kẹt trong đó".

Bất chấp cơ phó hét lên “Mau ra khỏi đó”, máy bay vẫn nhanh chóng hạ độ cao, chuông báo động vang lên trong buồng lái, trước khi nó rơi xuống và không khí im lặng bao trùm.

Những âm thanh cuối cùng của phi hành đoàn trước khi máy bay lao xuống đất khiến nhiều cư dân mạng mô tả là “ám ảnh”.

Sau cú rơi, đống đổ nát của chiếc máy bay đã được phát hiện tại Cảng Belle trên Bán đảo Rockaway, Queens.

Máy bay rơi xuống đất khiến 5 người ở dưới thiệt mạng

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết thêm: "Bộ ổn định thẳng đứng và bánh lái của máy bay tách ra trong chuyến bay và được tìm thấy ở Vịnh Jamaica, cách địa điểm xác máy bay chính khoảng một dặm về phía bắc. Các động cơ của máy bay sau đó đã tách ra khi đang bay và được tìm thấy cách khu vực mảnh vỡ chính vài dãy nhà về phía bắc và phía đông".

