Ninh Dương Lan Ngọc giải thích câu chuyện đằng sau và bảo vệ bạn diễn Quốc Anh trước những chỉ trích.

Mới đây, một khoảnh khắc hậu trường tưởng chừng chỉ mang tính vui đùa lại bất ngờ khiến Quốc Anh trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, đoạn clip được ghi lại trong quá trình ghi hình Chị Chị Em Em 3. Khi phát hiện có một con ếch, Ninh Dương Lan Ngọc tỏ ra hoảng loạn vì vốn sợ loài vật này. Biết rõ nỗi sợ của bạn diễn, Quốc Anh đã ôm chặt cô, tiếp tục trêu chọc khiến nữ diễn viên cố gắng vùng vẫy, mếu máo. Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Một khoảnh khắc hậu trường giữa Quốc Anh và Lan Ngọc khiến dân tình tranh luận

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả lại chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng Quốc Anh có hành động đùa giỡn thiếu tinh tế, cử chỉ động chạm quá thân mật và không phù hợp với giới hạn giữa hai diễn viên. Một số bình luận còn bày tỏ sự khó chịu khi thấy Lan Ngọc liên tục vùng vẫy trong lúc bị bạn diễn giữ chặt.

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc vui đùa giữa hai đồng nghiệp vốn đã thân thiết sau thời gian dài làm việc chung. Dù vậy, tranh luận vẫn tiếp tục lan rộng, đến mức phía ekip đã gỡ đoạn clip khỏi các nền tảng chia sẻ.

Quốc Anh vấp phải chỉ trích sau tương tác với Lan Ngọc

Giữa lúc Quốc Anh nhận về nhiều ý kiến chỉ trích, động thái của Ninh Dương Lan Ngọc càng khiến câu chuyện được quan tâm. Chiều 18/11, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh chụp chung với bạn diễn, đồng thời lên tiếng giải thích về tình huống trong clip. Theo Lan Ngọc, thời điểm ghi hình trời mưa, mặt sàn sân ướt và trơn trượt. Bản thân cô trước đó đã bị trượt chân ngã một lần.

Nữ diễn viên cho biết Quốc Anh thực tế đã nhắc cô về sự xuất hiện của hai con ếch. Tuy nhiên, do không nhìn thấy chúng nên Lan Ngọc vẫn chưa hình dung được tình huống. Đến khi bất ngờ phát hiện con vật ngay trước mắt, cô mới giật mình và hoảng loạn.

"Lúc diễn cảnh này là mưa ướt nhẹp sàn trơn khúc sân bà Liễu đi ra té u mông 1 lần. Mà tội cậu có nhắc 2 bà ếch đó rồi mà nhìn hoài không thấy tới lúc thấy là bấn hồn nên cậu cũng sợ chạy té thiệt. Giai đoạn này là thân nên cũng hiểu nhau rồi. Cậu trên phim thấy đẹp trai chứ ngoài nhát mà lành lắm. Cảm ơn cậu cùng phối hợp với cô Liễu trong chuyến hành trình này nha", Lan Ngọc viết.

Lan Ngọc nhận xét tính cách hiền lành của Quốc Anh, cảm ơn đàn em trong quá trình quay phim

Cả hai có dịp làm việc cùng nhau trong Chị Chị Em Em 3, bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Lan Ngọc sau khoảng 4 năm. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, còn Quốc Anh vào vai Văn Tài. Hai nhân vật có mối tình nhiều ngang trái, bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng giữa những ràng buộc về hôn nhân và danh phận.

Trong các hoạt động quảng bá phim, họ cũng thường xuyên có những màn tung hứng tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái khi đứng cạnh nhau. Không chỉ phối hợp trong những cảnh quay tình cảm trên màn ảnh, cả hai còn có nhiều khoảnh khắc hậu trường vui vẻ. Quốc Anh từng chia sẻ anh hồi hộp khi lần đầu thực hiện những phân cảnh thân mật táo bạo với Lan Ngọc. Nam diễn viên cho biết bản thân chủ động xin phép bạn diễn trước mỗi cảnh quay để mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Anh cũng gửi lời cảm ơn đàn chị vì đã hỗ trợ mình hoàn thành vai diễn.

Quốc Anh và Lan Ngọc trong phim có tuyến tình cảm ngang trái đầy sóng gió

Ảnh: FBNV