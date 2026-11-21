Nga sẽ giải ngân sớm khoảng 20 tỷ ruble (244 triệu USD), để xây dựng đường cao tốc xuyên qua miền Nam Ukraine (Nga kiểm soát) đến Crimea.

Cầu Crimea trước khi bị Ukraine tập kích.

Thông tin được Chính phủ Nga cho biết trong một thông báo hôm 20/11, khoảng 10 tỷ ruble sẽ được dành cho 2 giai đoạn của đường tránh quanh thành phố Mariupol.

Một khoản phân bổ khác lên đến 10 tỷ ruble sẽ được dùng để chi trả cho việc sửa chữa lớn và mở rộng dọc theo 3 đoạn đường cao tốc R-280 ở vùng Zaporizhzhia.

Tuyến đường này nối Rostov-on-Don với các thành phố Mariupol, Melitopol và Simferopol. Tuyến đường giao thông dân sự quan trọng và vận chuyển hàng tiếp tế chính cho lực lượng Nga, trở thành một tuyến đường thay thế quan trọng cho cầu Crimea.

Theo The Insider, chính quyền Nga đang hướng dẫn các tài xế đi theo tuyến đường bộ đó sau các vụ tấn công cầu .

Đường tránh Mariupol nhận được tới 10 tỷ ruble

Chính phủ dự định phân bổ tới 5 tỷ ruble cho mỗi giai đoạn xây dựng đường tránh này. Theo tuyên bố của chính phủ Nga, giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành 30% vào cuối năm 2026, trong khi giai đoạn thứ hai dự kiến hoàn thành 50%.

Các mục tiêu này liên quan đến tiến độ xây dựng chứ không phải thời điểm khánh thành tuyến đường tránh đã hoàn thành.

Kế hoạch xây dựng đường bộ được công bố hồi tháng 3 ước tính tổng chi phí của hai giai đoạn là 24,46 tỷ ruble, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Tuyến đường vòng này nhằm mục đích cho phép giao thông đi qua mà không cần phải đi trên các tuyến phố của Mariupol. Khoản kinh phí mới được công bố sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp vốn cho một dự án vốn đã nằm trong chương trình xây dựng đường bộ của Nga.

Trong một quyết định riêng biệt, Nga cũng đã phân bổ hơn 5,3 tỷ ruble cho việc sửa chữa đường sá khu vực và địa phương, bao gồm cả đường phố đô thị, ở phần lãnh thổ Donetsk (Nga kiểm soát). Khoản kinh phí này tách biệt với khoản phân bổ cho đường cao tốc.

Gián đoạn giao thông đường bộ và đường sắt

Thông báo về khoản kinh phí được đưa ra sau các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào cầu Crimea, một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga ở Crimea và miền Nam Ukraine.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine, một chiến dịch của Ukraine vào ngày 17/11, đã phá hủy một vòm cầu đường bộ lớn và nhịp cầu bên dưới nó. Giao thông đường bộ qua đoạn đường này sau đó đã bị đóng cửa.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một cuộc tấn công khác vào đêm ngày 19/11, sử dụng hệ thống tên lửa ven biển Neptune, làm hư hại đường ray xe lửa và khiến giao thông bị gián đoạn một lần nữa.

Bộ Giao thông Vận tải Nga sau đó cho biết, các chuyến tàu đã hoạt động trở lại trên một đường ray. Theo các báo cáo được The Insider trích dẫn, việc sửa chữa đường ray thứ 2 vẫn đang được tiến hành vào tối 19/11.

Các cuộc tấn công cầu là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm vào các tuyến đường mà lực lượng Nga đang tích cực sử dụng.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo thiệt hại đối với các cây cầu gần Taganrog và bắc qua cửa sông Mius ở vùng Rostov của Nga, sau các cuộc tấn công vào ngày 14 và 15/11.

Thông báo cho biết một cây cầu khác bắc qua sông Siverskyi Donets gần Pryshyb, thuộc vùng Luhansk (do Nga kiểm soát) đã bị hư hại vào ngày 15/11.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết việc vô hiệu hóa các cửa khẩu buộc lực lượng Nga phải đi đường vòng dài hơn, gây tắc nghẽn và làm chậm trễ các đoàn xe chở đạn dược và nhiên liệu cho quân đội Nga.