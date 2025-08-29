Quyết định không ai ngờ sau khi đỗ đại học

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc mỗi năm đều thu hút sự quan tâm của hàng triệu gia đình. Với nhiều người, đó là bước ngoặt lớn, quyết định tương lai con cái và cũng là niềm tự hào của cả dòng họ. Mới đây, một trường hợp tại tỉnh Sơn Đông đã gây chú ý khi một nam sinh họ Bạch sau khi đỗ Đại học Công nghệ Sơn Đông và tổ chức tiệc mừng nhập học rình rang, lại bất ngờ thông báo sẽ đi học lại.

Theo chia sẻ từ người thân, nam sinh họ Bạch đạt kết quả khá ổn trong kỳ thi và trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Sơn Đông - trường danh tiếng trong khu vực. Khi tin vui lan truyền, gia đình lập tức chuẩn bị tiệc mừng con trai thi đỗ. Cha mẹ Bạch mời đông đảo bà con, bạn bè tới dự. Ngày diễn ra, bầu không khí rộn ràng, mọi người chúc mừng và dành cho nam sinh nhiều lời khen ngợi. Gia đình cũng nhận được nhiều món quà chúc mừng từ họ hàng, làng xóm.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Bạch bất ngờ đưa ra quyết định sẽ không nhập học mà đăng ký ôn thi lại. Thông tin này khiến cha mẹ cậu choáng váng. Người mẹ hết lời khuyên nhủ, cho rằng Đại học Công nghệ Sơn Đông đã là lựa chọn tốt, nhiều thí sinh mơ ước còn không được. Bà lo con trai sẽ gánh thêm áp lực, một năm học lại chưa chắc đạt kết quả cao hơn. Trong khi đó, người cha thì bày tỏ sự bức xúc: “Tiệc mừng đã tổ chức, quà cũng nhận rồi, giờ con thay đổi, người ngoài sẽ nghĩ gia đình gì về gia đình chúng ta?”.

Đại học Công nghệ Sơn Đông

Trước áp lực từ cha mẹ, Bạch vẫn giữ vững quyết tâm. Cậu cho rằng bản thân có thể đạt thành tích tốt hơn và hứa sẽ không tổ chức tiệc mừng nếu thi lại thành công. Lý do Bạch đưa ra là Đại học Công nghệ Sơn Đông mặc dù rất tốt nhưng chưa phải ngôi trường cậu ao ước, kết quả này khiến cậu cảm thấy hụt hẫng và muốn hướng tới một cơ sở đào tạo tốt hơn để mở rộng cơ hội trong tương lai.

Quyết định này đã tạo ra sự căng thẳng trong gia đình. Cha mẹ lo ngại con trai mạo hiểm, bởi con đường ôn luyện lại không chắc chắn. Một năm công sức có thể trôi đi, thậm chí kết quả có thể thấp hơn, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội đã có trong tay. Họ cũng chịu áp lực từ dư luận làng xóm, khi câu chuyện “tổ chức tiệc rồi không nhập học” dễ trở thành đề tài bàn tán.

Ở chiều ngược lại, Bạch thể hiện sự kiên định. Ánh mắt và lời nói của cậu cho thấy khát vọng vươn tới mục tiêu cao hơn, không cam lòng với lựa chọn an toàn.

Nỗ lực viết lại chương mới cho tương lai của mình

Theo chuyên gia tâm lý, trường hợp này phản ánh mâu thuẫn điển hình giữa lý tưởng của giới trẻ và sự thực tế của cha mẹ. Khát vọng “tự hiện thực hóa”, phát huy tối đa tiềm năng thường thúc đẩy thanh niên tìm kiếm môi trường tốt hơn. Đối với Bạch, việc ôn thi lại là cơ hội để chạm đến khát vọng đó. Tuy nhiên, lo lắng của cha mẹ cũng có cơ sở. Họ cân nhắc đến rủi ro, đến sức ép tinh thần và cả danh dự gia đình trước dư luận địa phương.

(Ảnh minh họa)

Thực tế, giữa mong muốn của cha mẹ và khát vọng của con cái không tồn tại mâu thuẫn tuyệt đối. Người lớn có thể đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm và sự từng trải, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nên để con cái lựa chọn, bởi chính các em mới là người bước đi trên con đường ấy. Ngược lại, người trẻ cần biết lắng nghe, trân trọng ý kiến của cha mẹ, song cũng cần kiên định với lý tưởng của bản thân, tránh để những lời bàn tán ngoài xã hội chi phối quá nhiều.

Quyết định của Bạch từng bị xem là mạo hiểm, thậm chí khiến gia đình phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Thế nhưng, với bản thân cậu, đó lại là lựa chọn đúng đắn. May mắn thay, sau một năm miệt mài ôn luyện, Bạch đã thi đỗ vào Đại học Sơn Đông, ngôi trường đại học hàng đầu của tỉnh và cũng nằm trong top những trường đại học tốt nhất Trung Quốc, đúng như nguyện vọng của mình.

Câu chuyện của nam sinh họ Bạch ở Sơn Đông giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lan tỏa. Đối với Bạch, cuộc sống là của riêng mỗi người, con đường cũng do chính họ vạch ra. Thà dũng cảm theo đuổi ước mơ, để rồi nếu có thất bại thì cũng không phải hối tiếc, còn hơn an phận bước đi trên một lối mòn không thuộc về mình.

(Theo 163 news)