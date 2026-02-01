Đỡ 1 bà cụ bị ngã đứng dậy, cậu bé bất ngờ bị vu oan, cái kết khiến ai cũng hả hạ: Tà không thắng chính!

Một sự việc xảy ra vào tháng 6/2013 tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) từng gây rúng động dư luận về đạo đức xã hội. Một hành động tử tế của đứa trẻ đã bị biến thành "cái bẫy" tống tiền tinh vi, nhưng sự thật cuối cùng đã chiến thắng nhờ những bằng chứng không thể chối cãi.

Từ lòng tốt bị đánh tráo thành "tội lỗi"

Ngày 15/6/2013, em Tiểu Vân đang chơi cùng bạn tại khu vực vườn Chính Nam (Tứ Xuyên) thì nghe tiếng kêu cứu của một bà lão đang ngã dưới đất. Với lòng tốt hồn nhiên, cậu bé chạy lại định đỡ bà dậy. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm tay, bà lão lập tức chộp chặt lấy tay Tiểu Vân, tri hô hoán: "Đứa nhỏ này đẩy tôi! Mọi người ơi cứu tôi với!"

Trong cơn hoảng loạn và sự vây quanh của đám đông, bố của Tiểu Vân là ông Giang Phi Đông đã vội vã chạy đến. Chưa kịp nghe con giải thích, vì quá nóng giận và xấu hổ, ông Giang đã tát con một cú đau điếng và mắng cậu bé vì "gây rắc rối". Sau đó, ông đưa bà lão vào bệnh viện và thanh toán các chi phí ban đầu.

Bà lão vu oan cho Tiểu Vân

"Lấy cái chết ra thề" để tống tiền

Tại bệnh viện, bà lão được chẩn đoán gãy xương đùi trái, chi phí điều trị hơn 10.000 NDT (khoảng 35 triệu VNĐ). Gia đình bà lão liên tục ép buộc ông Giang phải bồi thường khoản tiền lớn và chăm sóc bà tại gia.

Nghi ngờ con trai bị oan, ông Giang quyết định tìm kiếm nhân chứng. Tuy nhiên, tại hiện trường không có camera giám sát. Đáng nói, trước mặt cảnh sát và phóng viên, bà lão đã vứt gậy, quỳ xuống và thề độc: "Nếu tôi nói dối, cả nhà tôi sẽ chết hết" . Lời thề khắc nghiệt này đã khiến dư luận nhất thời nghiêng về phía bà ta.

Tiểu Vân được minh oan sau đó

Sự thật lộ diện từ chiếc điện thoại của người lạ

Không bỏ cuộc, ông Giang dán thông báo khắp nơi để tìm người chứng kiến. Sự kiên trì của người cha đã mang lại kết quả:

- Nhân chứng thứ nhất: Bà Vương xác nhận thấy bà lão tự ngã, nhưng bị gia đình phía bên kia vu khống là "nhận tiền để làm chứng giả".

- Bằng chứng quyết định: Một người đàn ông lạ mặt đã liên lạc với ông Giang, cung cấp đoạn video quay bằng điện thoại. Tình cờ khi đang quay cảnh trẻ em đá bóng, ông đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc bà lão tự trượt chân ngã trước khi Tiểu Vân tiến đến.

Cái kết đích đáng cho hành vi tống tiền

Tháng 11/2021, với đầy đủ chứng cứ và thêm một nhân chứng thứ ba, ông Giang đã tố cáo gia đình bà lão về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước những thước phim rõ nét, mọi lời than nghèo kể khổ của bà lão đều trở nên vô nghĩa. Kết quả:

Bà lão bị xử phạt 7 ngày tạm giam hành chính. Do đã trên 70 tuổi, án phạt không thi hành trực tiếp theo quy định pháp luật. Con trai bà lão bị tạm giam hành chính 10 ngày và nộp phạt 500 NDT. Cậu bé Tiểu Vân được minh oan hoàn toàn và nhận lời xin lỗi từ cha.

Câu chuyện kết thúc bằng câu trả lời đầy cảm động của Tiểu Vân khi được hỏi liệu em có còn cứu người nữa không: "Có ạ, vì thầy cô dạy phải giúp đỡ người gặp khó khăn" . Vụ án là lời cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận người cao tuổi, đồng thời nhắc nhở chúng ta: Hãy bảo vệ lòng tốt bằng sự tỉnh táo và các bằng chứng pháp lý.