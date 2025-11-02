DN Việt gây tiếng vang toàn cầu với khả năng giảm 70% cảnh báo sai, tăng 85% phát hiện tấn công mạng

Hình minh họa

Mới đây, IDC MarketScape đã công bố báo cáo mang tên "IDC MarketScape: Đánh giá Nhà cung cấp dịch vụ Giám sát và Ứng phó An ninh mạng (MDR) năm 2025 tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

Báo cáo IDC MarketScape tiến hành đánh giá 16 nhà cung cấp dịch vụ MDR tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản), dựa trên hơn 20 tiêu chí then chốt. Các tiêu chí này bao gồm phạm vi và mức độ toàn diện của dịch vụ, khả năng tích hợp nền tảng, năng lực điều phối ứng phó sự cố, mức độ bao phủ trên môi trường đám mây và thiết bị đầu cuối, cùng nhiều yếu tố chuyên môn khác.

Mô hình đánh giá IDC MarketScape được thiết kế nhằm mang đến cái nhìn tổng quan về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ trong từng thị trường cụ thể. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp đánh giá chặt chẽ, kết hợp giữa số liệu và phân tích chuyên môn, nhằm xác định và thể hiện năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp trên thị trường.

Trong bản báo cáo này, một doanh nghiệp Việt đã vinh dự được vinh danh là nhà cung cấp hàng đầu (Major Player) về dịch vụ an ninh mạnh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Doanh nghiệp đó là Tập đoàn FPT.

Với đội ngũ hơn 300 chuyên gia an ninh mạng giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như ngân hàng, y tế, năng lượng và sản xuất, mảng dịch vụ CNTT tại nước ngoài của FPT đã phát triển chuỗi dịch vụ an ninh mạng được quản lý (Managed Security Services) kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, tự động hóa và năng lực chuyên gia.

Nhờ ứng dụng phân tích dữ liệu thông minh, các tổ chức có thể chuyển từ phương thức bảo mật thụ động sang chủ động thích ứng. Cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả rõ rệt như: Giảm 70% cảnh báo sai, nâng 85% khả năng phát hiện mối đe dọa và rút ngắn thời gian ra quyết định lên gấp ba lần.

Trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng ngày càng tinh vi và khó dự đoán, FPT liên tục nâng cao năng lực bảo mật, đặc biệt thông qua việc tự động hóa và tích hợp AI vào các trung tâm điều hành an ninh mạng toàn cầu.

Doanh nghiệp đồng thời áp dụng mô hình quản trị bằng mã và phương pháp bảo mật từ khâu thiết kế đến triển khai. Nhờ đó, FPT có thể chủ động ứng phó với các rủi ro mới, duy trì hệ thống an ninh linh hoạt – hiệu quả và luôn sẵn sàng phòng ngừa sớm trước những mối đe dọa không ngừng biến đổi.

FPT hiện là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng như Amazon, Microsoft, Cybereason và CrowdStrike, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng. Đặc biệt, FPT hiện là thành viên của tổ chức bảo mật quốc tế CREST và Hiệp hội Bảo mật thông tin Microsoft (MISA).

Tập đoàn FPT hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Trong hơn ba thập kỷ phát triển, FPT luôn cung cấp các sản phẩm thực tiễn và hiệu quả cho hàng triệu người dùng và hàng chục nghìn doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới.

Hiện, FPT tập trung vào ba chuyển đổi trọng tâm: Chuyển đổi số, Chuyển đổi thông minh và Chuyển đổi xanh. Trong năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu 2,47 tỷ USD và sở hữu hơn 54.000 nhân viên trong các lĩnh vực cốt lõi.

9 tháng năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.043 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 18,1% so với năm trước.