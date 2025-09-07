DN liên quan Trương Mỹ Lan nắm trong tay loạt khách sạn đắc địa bậc nhất Hà Nội và Tp.HCM đã lỗ luỹ kế 3.100 tỷ, “gánh” khoản nợ 9.000 tỷ đồng

Khách sạn Palace Sài Gòn.

Kinh doanh dưới giá vốn, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bông Sen tiếp tục ghi nhận một kỳ kinh doanh dưới giá vốn, với khoản lỗ sau thuế gần 356 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Kết quả này đã nâng tổng mức lỗ lũy kế của công ty tại thời điểm 30/06/2025 lên gần 3.100 tỷ đồng.

Trong khi vốn chủ sở hữu bị bào mòn, giảm xuống chỉ còn 4.539,3 tỷ đồng , thì tổng nợ phải trả lại phình to, tăng gần 9% lên mức 9.076 tỷ đồng .

Đơn vị kiểm toán (Công ty A&C) đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính của Bông Sen. Lý do được đưa ra là "không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp", điều này cho thấy tính minh bạch và độ tin cậy của các số liệu tài chính do công ty công bố đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Tình hình hoạt động của Bông Sen trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi các vấn đề pháp lý phát sinh. Trọng tâm của gánh nặng nợ là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành BSENCH2126003 với dư nợ 4.800 tỷ đồng . Theo lý giải từ phía công ty, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mất khả năng thanh toán là do toàn bộ tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát.

Việc dòng tiền bị "đóng băng" đột ngột đã khiến mọi hoạt động tài chính của Bông Sen tê liệt, không thể thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cơ bản, bao gồm cả khoản lãi đến hạn vào tháng 6/2025. Đây không phải lần đầu công ty thất hẹn với trái chủ, trước đó kỳ trả lãi năm 2024 cũng không thể thực hiện với lý do tương tự. Được biết, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 10/2026 và có mức lãi suất rất cao, lên tới 15,75%/năm.

Nghịch lý sở hữu 'đất vàng' và hướng xử lý của tòa án

Số 93-95-97 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Dù kết quả kinh doanh bết bát, Bông Sen lại đang là chủ sở hữu của một loạt bất động sản có vị trí "kim cương" tại lõi trung tâm Quận 1, TP.HCM. Danh sách các tài sản nổi bật bao gồm: số 55-56 Nguyễn Huệ (Khách sạn Palace Saigon), số 117-123 Đồng Khởi (KS Bông Sen sài Gòn và trụ sở chính), 61-63 Hai Bà Trưng (KS Palace Saigon), các bất động sản tại số 5 Nguyễn Thiệp, 93-95-97 Đồng Khởi, và 24-24 Đông Du.

KS Bông Sen tại số 117 - 123 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.

Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử đã xác định toàn bộ các bất động sản này là tài sản có liên quan cần được xử lý để khắc phục hậu quả. Theo đó, các tài sản "vàng" này sẽ được ưu tiên dùng để thi hành án, bồi thường cho các nạn nhân dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Bông Sen Corp từng là thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) có vốn điều lệ 130 tỷ đồng, tiến hành cổ phần hoá từ tháng 1/2005. Sau đó, doanh nghiệp liên tiếp thực hiện nhiều đợt tăng vốn và giảm sở hữu của nhà nước xuống mức thấp.

Sau khi đổi chủ, Công ty đã thực hiện thương vụ thâu tóm gây tiếng vang lớn tại CTCP Daeha (chủ sở hữu Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) khi chi hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu 51,05% cổ phần tại công ty trên.

Tại phiên toà giữa tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen Corp là thuộc gia đình bà và đang nắm giữ 93,6 % cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan đã đề nghị bán khách sạn này để nộp tiền khắc phục hậu quả cho vụ án.