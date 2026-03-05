DJ Tít "nóng bỏng nhất Hà thành" ra MV kể chuyện tình yêu dang dở, chồng góp mặt

Ngày 4/3/, DJ Tít chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV "Giá Như Em Biết Cách Quên Đi", đánh dấu màn tái xuất sau MV đầu tay mang tên "Ghét Nhau Thêm" được ra mắt trước đó. Nếu như "Ghét Nhau Thêm" là màn "show" kỹ năng từ vocal, vũ đạo đến loạt concept biến hóa thì lần này, DJ Tít lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng hơn, tập trung vào giọng hát và cảm xúc với thể loại Pop Ballad.

Đáng chú ý, ca khúc được sáng tác bởi Tama - chủ nhân bản hit "Ngày Em Đẹp Nhất". Sự kết hợp này ngay từ khi hé lộ đã khiến nhiều khán giả tò mò về việc một cô nàng được mệnh danh là "DJ nóng bỏng nhất Hà thành" sẽ bùng nổ như thế nào khi thể hiện ca khúc Ballad.

DJ Tít và chồng trong MV.

Lấy cảm hứng từ mối tình đẹp nhưng không có kết đẹp, "Giá Như Em Biết Cách Quên Đi" là câu chuyện của một cô gái cố tỏ ra bình thản sau chia tay nhưng thực chất vẫn sống trong hai thế giới song song, một bên là thực tại đã khép lại, một bên là ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai.

Từ những câu hát mở đầu "Đường đi của số phận mà ta phải chấp nhận", nhân vật nữ hiện lên với vẻ ngoài mạnh mẽ, chấp nhận việc người mình yêu rời đi. Nhưng phía sau lớp vỏ bình thản ấy lại là những lần vô thức quay về "chốn cũ thân quen", những nỗi đau ở sâu trong tiềm thức.

Cao trào của ca khúc nằm ở câu hát: "Giá như mà em biết cách quên đi. Giấu anh tận sâu nỗi nhớ chỉ vì…". Không còn là sự trách móc, không còn là giận hờn, mà là sự bất lực khi nhận ra có những tổn thương không thể chữa lành. Phần bridge của ca khúc như một câu hỏi rằng phải chăng ngay từ đầu đã sai và có những mối quan hệ vốn dĩ không thể thuộc về nhau. Tất cả những điều này được DJ Tít xử lý bằng chất giọng đầy cảm xúc cho thấy sự trưởng thành trong cách kể chuyện bằng âm nhạc.

Dù ra mắt MV với thể loại Pop Ballad nhưng từ "Ghét Nhau Thêm" cho đến "Giá Như Em Biết Cách Quên Đi", DJ Tít đều chứng minh sự đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh với loạt bối cảnh được dàn dựng chỉn chu, kết hợp cùng các kỹ xảo tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt.

Tông màu MV thiên về gam trầm, kết hợp ánh sáng và bóng tối như một ẩn dụ cho hai thế giới cảm xúc mà nhân vật nữ đang tồn tại. Những khung hình slow-motion, các lớp hiệu ứng giữa ký ức - hiện tại được đan xen liên tục đưa người xem cảm nhận được câu chuyện tình yêu theo cách điện ảnh nhất.

Bên cạnh đó khác với MV đầu tay, sự xuất hiện của DJ Tít trong "Giá Như Em Biết Cách Quên Đi" mang ý nghĩa như một bước chuyển mình mới. Không còn là cô nàng nóng bỏng trong những bộ outfit cắt xẻ táo bạo, lần này cô xuất hiện với hình ảnh trầm lắng, visual lạ hơn nhưng vẫn đầy cuốn hút. Những góc quay cận vào ánh mắt, biểu cảm gương mặt giúp khán giả cảm nhận rõ hơn từng cung bậc cảm xúc.

Đặc biệt, sự xuất hiện của nam chính - ông xã của DJ Tít càng trở thành điểm nhấn gây chú ý. Việc đưa người bạn đời vào MV của cô nàng đã góp phần làm câu chuyện thêm chân thật.

Giọng hát của DJ Tít da diết khi kể chuyện tình dang dở.

Ở phía sau ánh đèn sân khấu, DJ Tít từng trải qua không ít thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, cô từng có quãng thời gian làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sự nỗ lực, nữ DJ sinh năm 1994 không chỉ duy trì được vị trí trong giới nightlife mà còn xây dựng được cuộc sống viên mãn.

DJ Tít hiện đang là mẹ của ba em bé và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng doanh nhân. Chính sự viên mãn ở hiện tại khiến sản phẩm lần này càng trở nên đặc biệt khi trở thành dấu mốc của một người phụ nữ đã đi qua tổn thương để trưởng thành.

Với "Giá Như Em Biết Cách Quên Đi", DJ Tít cho thấy cô không bị đóng khung trong danh xưng "nữ hoàng bàn mix". Sau gần 2 thập kỷ hoạt động, nữ DJ đang dần chứng minh có thể kể những câu chuyện sâu lắng hơn, đa chiều hơn không chỉ bằng những set nhạc bùng nổ mà còn bằng chính giọng hát và trải nghiệm của mình.

MV chính thức phát hành vào ngày 04/03/2026 trên kênh YouTube và mọi nền tảng nhạc số của DJ Tít.