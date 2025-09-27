DJ Tít làm điều chưa từng có sau hơn 10 năm giữ danh xưng "nữ hoàng bàn mix"

DJ Tít (tên thật là Trần Thị Thủy Tiên) từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong giới nightlife và EDM Việt Nam. Với hơn một thập kỷ đứng sau bàn DJ, nhắc đến cô, khán giả dễ nhớ ngay đến hình ảnh nữ DJ nóng bỏng, thần thái cuốn hút, được đánh giá là một trong những DJ nữ hàng đầu. Cột mốc gây ấn tượng mạnh nhất với khán giả phải kể đến sự xuất hiện của DJ Tít tại The Remix 2016, khi cô nhanh chóng đưa tên tuổi phủ sóng rộng rãi.



Nhan sắc quyến rũ của DJ Tít.

Sau nhiều năm gắn bó với vị trí "nữ hoàng bàn mix", mới đây DJ Tít gây bất ngờ khi tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên "Ghét Nhau Thêm". Ca khúc do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác, thuộc thể loại nhạc dance với giai điệu bắt tai, cực kỳ dễ "gây nghiện". Tuy nhiên, DJ Tít thẳng thắn chia sẻ "Ghét Nhau Thêm" không phải màn rẽ hướng để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp mà chỉ đơn giản là một món quà tinh thần gửi tặng những khán giả đã đồng hành cùng cô trong nhiều năm qua.

Dù chỉ là sản phẩm "khoe giọng" nhưng MV "Ghét Nhau Thêm" được DJ Tít đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, hình ảnh đến vũ đạo. Bản phối "catchy" với giai điệu sôi động, hiện đại rất phù hợp để khán giả bật đi bật lại trong những buổi tụ tập bạn bè hay party cuối tuần.

DJ Tít khoe vũ đạo nóng bỏng trong MV.

MV còn gây ấn tượng khi DJ Tít thử sức với nhiều concept khác nhau: Từ sexy, quyến rũ trong những bộ outfit cắt xẻ táo bạo cho đến trẻ trung, năng động với street style cực trendy. Visual ấn tượng cùng khả năng vũ đạo được biên đạo chuyên nghiệp đã biến DJ Tít thành tâm điểm ở mọi khung hình. Chính vì thế, ngoài việc chứng minh khả năng ca hát, vũ đạo, DJ Tít còn thể hiện sự nhạy bén trong việc lựa chọn ca khúc vừa hợp cá tính âm nhạc, vừa có tính thị trường cao.

Với MV đầu tay "Ghét Nhau Thêm", DJ Tít không tham vọng trở thành ca sĩ mà muốn khai phá thêm một khía cạnh khác của bản thân. Trong nhiều năm hoạt động, khán giả từng được nghe cô cover một số ca khúc nổi tiếng, nhưng đây mới là lần đầu DJ Tít phát hành sản phẩm chính thức mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Sản phẩm lần này cũng cho thấy sự "chịu chơi, chịu chi" của DJ Tít khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm và cống hiến điều mới mẻ cho khán giả. Với sự đầu tư hoành tráng và chuyên nghiệp, "Ghét Nhau Thêm" hứa hẹn trở thành cú hích đáng nhớ trong sự nghiệp DJ Tít. Sau MV này, cô còn ấp ủ nhiều dự án đặc biệt, hứa hẹn mang đến bất ngờ cho khán giả trong hành trình chinh phục bằng những bước đi táo bạo.