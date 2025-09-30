Diva đầu tiên được phong NSND: Sở hữu nhà mặt tiền Tây Hồ cực xịn, sau 3 lần đò đã tìm thấy hạnh phúc

Nhắc đến những giọng ca cá tính và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng nhạc Việt, Thanh Lam gần như là cái tên không thể thiếu. Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, cô không chỉ được biết đến như diva top đầu của dòng nhạc nhẹ Việt Nam mà còn là nữ ca sĩ tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu cao quý NSND. Phía sau ánh hào quang sân khấu, Thanh Lam còn khiến công chúng tò mò bởi khối tài sản đáng ngưỡng mộ cùng hành trình tình duyên trải qua nhiều thăng trầm mới tìm thấy bến đỗ bình yên.

40 năm ròng rã cống hiến tiếng hát cho nghệ thuật, trở thành Diva đầu tiên được phong NSND

Thanh Lam (tên đầy đủ Đoàn Thanh Lam, sinh 1969) lớn lên trong gia đình nghệ thuật có bố là nhạc sĩ Thuận Yến, mẹ là nghệ sĩ đàn bầu NSƯT Thanh Hương. Cô được đào tạo âm nhạc từ rất sớm từ học đàn tỳ bà, tham gia các đội thiếu nhi, rồi theo học thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội. Từ những năm cuối thập niên 1980, cô đã xuất hiện trên nhiều sân khấu quốc tế trong màu áo Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương, tạo nền tảng cho một sự nghiệp chuyên nghiệp dài hơi về sau.

Thanh Lam hồi trẻ

Thanh Lam sở hữu một giọng hát được giới chuyên môn đánh giá là “mê hồn” với độ dày, khỏe khoắn nhưng vẫn giàu cảm xúc. Chất giọng của cô mang màu sắc bản năng, cháy bỏng và nội lực. Cách xử lý ca khúc của Thanh Lam thường không theo khuôn mẫu mà phóng khoáng, tự do, tạo nên những màn trình diễn ma mị và khó đoán. Nhạc sĩ Dương Thụ từng nhận xét: “Thanh Lam là một giọng hát cá tính táo bạo, bản năng nghệ sĩ thật sự”, còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì gọi cô là “một giọng hát đầy ám ảnh”. Chính sự độc đáo đó khiến Thanh Lam luôn giữ được vị trí riêng biệt, không lẫn với bất kỳ giọng ca nào khác.

Thanh Lam sở hữu một giọng hát được giới chuyên môn đánh giá là “mê hồn”

Không chỉ là giọng ca lớn, Thanh Lam còn được xem là người mở đường cho nhạc nhẹ nước nhà từ đầu thập niên 1990, tiên phong trong việc khẳng định vị thế của nhạc Việt thay vì phụ thuộc vào trào lưu nhạc Hoa lời Việt lúc bấy giờ. Cô từng làm mưa làm gió với loạt hit như Cho Em Một Ngày, Giọt Nắng Bên Thềm, Đánh Thức Tầm Xuân, Chia Tay Hoàng Hôn, Tự Sự... Sự nghiệp của Thanh Lam là chuỗi thành tựu cả về chuyên môn lẫn ảnh hưởng: đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Festival Âm nhạc La Habana (Cuba, 1989), giải Giọng hát vàng ASEAN 1998, liên tục nằm trong top yêu thích của Làn Sóng Xanh, và phát hành hơn 20 album phòng thu được giới chuyên môn đánh giá cao.

Giọt Nắng Bên Thềm - Thanh Lam

Thanh Lam đã góp phần định hình diện mạo mới cho thị trường âm nhạc trong nước. Sự xuất hiện của cô truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ ca sĩ trẻ sau này. Chính vì vậy, việc cô được gọi là diva top đầu không chỉ là sự ưu ái mà còn là sự ghi nhận cho ảnh hưởng mạnh mẽ của Thanh Lam đối với nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Thanh Lam trở thành Diva đầu tiên đạt danh hiệu NSND của Việt Nam

NSƯT Thanh Lam được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân trong đợt xét tặng lần thứ 10 năm 2023. Sự kiện này được dư luận ghi nhận là một bước ngoặt, có ý nghĩa đặc biệt với Thanh Lam khi cô là một trong những diva đầu tiên của nhạc nhẹ và là ca sĩ hoạt động tự do được phong tặng ở mức cao nhất này. Hội đồng xét duyệt cân nhắc không chỉ dựa trên huy chương thi đấu - một tiêu chí truyền thống - mà còn đánh giá trên cơ sở đóng góp nghệ thuật, ảnh hưởng với đời sống văn hóa và cống hiến liên tục. Thanh Lam bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sâu sắc. Với cô, đây là “một câu trả lời ý nghĩa” cho hơn ba mươi năm lao động nghệ thuật bằng cả tâm và tài.

Danh hiệu NSND không chỉ ghi nhận tài năng và công lao cá nhân của Thanh Lam mà còn là lời khẳng định về vị thế của một nghệ sĩ độc lập, dám làm mới và có ảnh hưởng xuyên thế hệ trong nền âm nhạc Việt Nam.

Sở hữu cơ ngơi mặt tiền Hồ Tây sang trọng, đường tình duyên trắc cuối cùng đã có kết đẹp

Không chỉ ghi dấu ấn bằng sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Thanh Lam còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Một trong những cơ ngơi nổi bật của cô là căn nhà mặt tiền tại quận Tây Hồ, Hà Nội - khu vực vốn được mệnh danh là “đất vàng” của thủ đô. Ngôi nhà mang gam màu nâu, đen, vàng trầm ấm, toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng. Điểm nhấn đặc biệt trong không gian sống này chính là dấu ấn Phật giáo, khi nữ diva dành nhiều vị trí trang trọng để bày tượng và hình ảnh Phật, từ đàn piano cho đến các tủ, kệ trong phòng khách.

Hiện tại, Thanh Lam cùng chồng đang sinh sống trong một ngôi nhà khác cũng ở Hà Nội, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tươi sáng và ngập tràn sức sống. Tại đây, cô trồng rất nhiều cây xanh, tạo không gian trong lành, thoáng đãng và yên bình, khác biệt so với vẻ sang trọng, cổ điển của căn nhà Tây Hồ.

Nếu sự nghiệp thăng hoa thì đường tình duyên của Thanh Lam lại từng nhiều lần gập ghềnh. 19 tuổi, côi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên và nhanh chóng làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. Áp lực gia đình cùng sự thiếu chín chắn khiến mối quan hệ tan vỡ chỉ sau thời gian ngắn.

Năm 22 tuổi, Thanh Lam tái hôn với nhạc sĩ Quốc Trung - một trong những mối tình được coi là đẹp nhất của showbiz Việt thời điểm đó. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là “cặp bài trùng” trên sân khấu: nàng hát, chàng chơi nhạc. Tên tuổi cả hai thăng hoa rực rỡ trong giai đoạn này. Tuy nhiên, sau 10 năm gắn bó và có chung hai người con, cuộc hôn nhân cũng khép lại. Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ được sự tôn trọng và tình bạn hiếm có sau ly hôn.

Phải đến khi gặp bác sĩ Bùi Tiến Hùng, một chuyên gia nhãn khoa nổi tiếng với hơn 30 năm kinh nghiệm, nữ diva mới tìm thấy bến đỗ bình yên

Phải đến khi gặp bác sĩ Bùi Tiến Hùng, một chuyên gia nhãn khoa nổi tiếng với hơn 30 năm kinh nghiệm, nữ diva mới tìm thấy bến đỗ bình yên. Họ gặp nhau trong lần Thanh Lam đi phẫu thuật mắt, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng vào năm 2021.

Từ khi về chung một nhà, Thanh Lam nhiều lần chia sẻ rằng chính người bạn đời đã giúp chị tìm lại sự cân bằng và năng lượng tích cực để tiếp tục sáng tạo nghệ thuật. “Người nghệ sĩ phải có sự quân bình mới hát hay được. Tôi biết ơn ông xã đã giúp tôi vững vàng, bình an hơn”, cô từng tâm sự. Về phần mình, bác sĩ Hùng cũng thẳng thắn thừa nhận, sự xuất hiện của Thanh Lam khiến cuộc sống của ông “nhiều màu sắc hơn” và phá vỡ định kiến xung quanh người nghệ sĩ mà ông từng nghe.