Người lao động nào có thể nhận hỗ trợ Tết 2027 tới 2,5 triệu đồng?

Dịp Tết Nguyên đán 2027, một nhóm người lao động có thể nhận phần quà trị giá tới 2,5 triệu đồng từ tổ chức Công đoàn, tùy thuộc vào hoàn cảnh, tiêu chí lựa chọn và chương trình chăm lo cụ thể.

