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Đính hôn vào ngày bão, cặp đôi bị kẹt trên vách núi suốt 7 giờ

Hoàng Hà/VTC News
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Một cặp đôi vừa đính hôn tại Ireland đã phải nhờ cứu hộ khẩn cấp sau khi mắc kẹt trên vách núi suốt 7 giờ do thủy triều dâng nhanh trong bão lớn.

Cặp đôi tại Ireland vừa đính hôn đã phải cầu cứu lực lượng cứu hộ khẩn cấp của cơ quan chức năng khi bị mắc kẹt trên vách núi do thủy triều dâng nhanh trong điều kiện gió bão dữ dội. Cặp đôi hạnh phúc vừa thực hiện xong nghi thức đính hôn và quyết định đi dạo dọc theo bãi biển Keel trên đảo Achill, ngoài bờ biển phía tây Ireland, để ăn mừng.

Thế nhưng, khoảnh khắc lãng mạn của họ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi thủy triều dâng lên quá nhanh, cắt đứt đường lui vào đất liền và mắc kẹt trên vách đá dựng đứng.

Cả hai buộc phải gọi điện xin trợ giúp từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ireland. Sự việc sau đó đã biến thành một chiến dịch cứu hộ kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ.

Ông Peter McManamon, tình nguyện viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đảo Achill kiêm điều phối viên chiến dịch, chia sẻ: “Họ là hai người vô cùng may mắn”.

Đính hôn vào ngày bão , cặp đôi mắc kẹt trên vách núi 7 giờ tại Ireland - Ảnh 1.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đảo Achill được huy động để giải cứu cặp đôi.

Đội cứu hộ của ông đã phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tiếp cận cặp đôi, khi sóng biển dữ dội đến mức không thể triển khai thuyền cao su bơm hơi chân vịt cứng.

“Lúc đó gió bão thổi mạnh tới cấp 8 đến cấp 10 và sóng biển lớn đến mức không cho phép chúng tôi ra khơi. Chúng tôi đã cố đi bộ dọc theo các rạn đá để tiếp cận họ nhưng những con sóng liên tục ập vào và việc đưa đội cứu hộ xuống đó là quá nguy hiểm. Vì vậy, trực thăng cứu hộ đã được điều động” , ông McManamon cho biết.

Tuy nhiên, trực thăng của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cũng không thể hỗ trợ do luồng gió hạ từ vách đá quá mạnh, khiến kíp bay không thể thả dây để kéo cặp đôi lên an toàn.

Cuối cùng, các nhân viên leo núi thuộc đội cứu hộ vách đá của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đảo Achill đã được huy động để đu dây xuống vách đá cao chót vót, đưa cặp đôi ra khỏi làn nước lạnh giá. Khi đó, nước biển đã dâng lên đến tận đầu gối họ.

Những người cứu hộ đã đưa người phụ nữ lên trước, trong khi người hôn phu mới của cô đứng chờ dưới nước, sau đó cứu hộ viên quay lại để đưa anh lên. Cả hai lần lượt được đưa tới vị trí cao hơn. Sau đó, đội cứu hộ dùng dây thừng kéo họ lên đỉnh vách đá cao khoảng 150 m.

“Họ bị nhiễm lạnh rất nặng. Dấu hiệu hạ thân nhiệt đã bắt đầu xuất hiện”, ông McManamon nói thêm.

Tuy nhiên, cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó. Do địa hình hiểm trở, xe cứu thương không thể tiếp cận, cặp đôi chẳng còn mấy hạnh phúc này đã phải đi bộ 2 km xuống đồi để tới chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Tại đây, họ được kiểm tra y tế và cuối cùng được phép trở về nhà.

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đính hôn

mưa bão

Thủy Triều

cứu hộ

mắc kẹt

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