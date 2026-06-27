Định danh người bán hàng trên Shopee, TikTok Shop từ 1-7: Cần làm gì để không phạm luật?

Việc xác thực định danh người bán trên sàn thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Từ ngày 1-7, Luật Thương mại điện tử (TMĐT) 2025 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định đáng chú ý về trách nhiệm của các nền tảng trong việc xác thực điện tử danh tính người bán, người livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết.

Quy định này được kỳ vọng góp phần xác minh danh tính và tính hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp tham gia bán hàng trên nền tảng, qua đó xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho cả người mua và người bán.

Thực tế cho thấy nhiều nền tảng đã chủ động triển khai từ sớm. Theo thông báo ngày 12-6 của TikTok Shop, sau khi tạo tài khoản bằng số điện thoại hoặc email, người dùng phải thực hiện bước xác minh danh tính.

Quy trình bao gồm cung cấp loại hình kinh doanh, tên cửa hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, đồng thời tải lên giấy tờ tùy thân như CCCD hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/doanh nghiệp, kèm bằng chứng địa chỉ nếu được yêu cầu.

Các bước xác thực nhà bán trên TikTok Shop

Sau khi hoàn tất xác minh, nhà bán thiết lập cửa hàng với các thông tin về thuế, địa chỉ kho hàng và đăng tải sản phẩm. Sản phẩm chỉ được hiển thị trên nền tảng sau khi hồ sơ được duyệt. Cuối cùng, nhà bán liên kết tài khoản TikTok để bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, Shopee cũng đã áp dụng yêu cầu bắt buộc về thông tin thuế và định danh đối với người bán từ ngày 24-4.

Quy trình xác thực gồm 5 bước: điền thông tin shop và cài đặt đơn vị vận chuyển; xác thực danh tính bằng cách quét mã QR qua ứng dụng Shopee hoặc Kênh Người bán, cập nhật hình ảnh CCCD hoặc hộ chiếu và thực hiện xác thực sinh trắc học; quét NFC; kê khai thông tin thuế; và hoàn tất xác thực sau khi kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin.

Shopee hướng dẫn xác thực định danh người bán

Còn tại Lazada, đại diện sàn cho biết đã và đang chủ động triển khai các biện pháp rà soát, xác thực thông tin nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng quy định và theo thời hạn yêu cầu.

Từ ngày 1-7, Luật Thương mại điện tử 2025 cũng siết chặt trách nhiệm quản lý hoạt động livestream, đặc biệt với quy định lưu trữ nội dung tối thiểu 12 tháng và xử lý vi phạm theo thời gian thực, áp lực kiểm soát đang đặt trực tiếp lên các nền tảng. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện TikTok Shop cho hay nền tảng luôn sẵn sàng hợp tác trong việc cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. TikTok Shop áp dụng hệ thống kiểm duyệt nội dung livestream kết hợp giữa công nghệ tự động (AI) và đội ngũ kiểm duyệt viên. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình livestream, nền tảng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tùy theo mức độ, như tạm ngưng quyền niêm yết sản phẩm, tạm đình chỉ hoạt động bán hàng, hạn chế quyền phát livestream, chấm dứt hợp đồng với nhà bán hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn quyền tham gia tiếp thị liên kết.



