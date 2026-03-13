Theo trang tin 163.com, ngày 13/3, Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung tại Vũ Hán đã đình chỉ công tác nhóm bác sĩ trực sau sự cố bỏ quên bệnh nhân trong phòng chụp cộng hưởng từ (MRI) suốt 6 giờ.

Sự việc xảy ra rạng sáng 26/2 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ sở Hán Khẩu. Bệnh nhân họ Đường đến khám vì đau cổ và được chỉ định chụp Chụp cộng hưởng từ MRI.

Khoảng nửa đêm, sau khi cố định đầu bệnh nhân và đeo mặt nạ chuyên dụng, nữ bác sĩ phụ trách rời phòng để xử lý công việc khác. Trước khi đi, cô cập nhật trạng thái “hoàn thành” trên hệ thống điện tử và bàn giao lại cho đồng nghiệp tiếp quản.

Phòng chụp MRI, nơi diễn ra sự việc bỏ quên bệnh nhân tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Cover News

Tuy nhiên, bác sĩ nhận ca trực sau đó đã không kiểm tra lại lồng máy, dẫn đến việc bệnh nhân vẫn nằm bên trong mà không ai phát hiện.

Trong suốt nhiều giờ sau đó, ông Đường nằm bất động trong không gian chật hẹp của máy MRI.

Theo World Journal, người đàn ông nhiều lần kêu cứu nhưng không có ai đáp lại. Trong khoảnh khắc hoảng sợ, ông từng nghĩ đến việc tự trèo ra khỏi máy.

Tuy nhiên, do vẫn nghe thấy tiếng thiết bị vận hành liên tục, ông lo sợ việc tự ý di chuyển có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nên quyết định nằm im chịu đựng.

Cùng thời điểm, vợ ông nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được nên đã báo cảnh sát. Khi lực lượng bảo vệ bệnh viện kiểm tra hồ sơ điện tử, hệ thống lại hiển thị quy trình chụp đã kết thúc từ khoảng 0h10, khiến việc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

Phải đến khoảng 6h sáng, một nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp mới nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ phòng chụp. Sau khi gọi bảo vệ mở cửa, ông Đường được đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức sau nhiều giờ mắc kẹt.

Sau sự cố, Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung đã gửi lời xin lỗi bệnh nhân và gia đình, đồng thời đình chỉ nhóm bác sĩ trực liên quan để phục vụ điều tra.

Bệnh viện cũng cho biết thiết bị MRI cần duy trì từ trường ổn định và nhiệt độ cực thấp nên thường không tắt nguồn giữa các ca chụp.

Các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh cho biết việc nằm lâu trong lồng máy MRI không gây tổn hại trực tiếp cho cơ thể vì phương pháp này sử dụng từ trường và sóng radio, không phát bức xạ ion hóa như các kỹ thuật chẩn đoán khác.

Sau sự việc, bệnh viện đã hỗ trợ ông Đường kiểm tra sức khỏe tổng quát. Tuy nhiên, do hai bên chưa đạt được thỏa thuận về mức bồi thường, phía bệnh viện đã hướng dẫn gia đình bệnh nhân tiến hành các thủ tục pháp lý để giải quyết vụ việc theo quy định.

Sự cố hy hữu này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều tranh luận về quy trình bàn giao ca trực và kiểm soát an toàn trong các khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện.