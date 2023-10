Dính bẫy khi đăng ký làm "phi công" cho "quý bà"

Ngày 5-10, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện hoạt động có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên xác lập 2 chuyên án để đấu tranh.

Nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam Ảnh: Công an Quảng Nam

Đến ngày 18-9, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ khẩn cấp Trần Văn Tuấn (SN 2001), Trần Quang Trường (SN 2000), Hồ Văn Tự (SN 1999), Trần Phúc Quốc (SN 2000), đồng thời vận động Lê Văn Nghĩa (SN 1995, cùng trú thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền) ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ giữa năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng lập ra các Fanpage Facebook, tài khoản Zalo tên "Võ Quỳnh Vân", "Shop xe Huế", "Slon Huế" rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, giao hàng tận nơi... nhằm thu hút những người dùng mạng xã hội có nhu cầu liên hệ mua xe.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển nhiều khoản tiền như phí làm hồ sơ, biển số, phí vận chuyển… để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng tạo ra nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng tuyển "phi công" phục vụ "quý bà" có thưởng kèm theo hình ảnh các phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp và cam kết nếu "phục vụ tốt" thì sẽ được thưởng số tiền rất lớn. Sau đó, các đối tượng dụ nạn nhân nộp các khoản phí để chiếm đoạt như "phí đăng ký làm phi công", "phí làm thẻ phi công", "phí đặt phòng khách sạn"…

Với 2 phương thức lừa đảo như đã nêu, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Hiện Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố và ra lệnh tạm giam 5 bị can trên để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".