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Điều tra vụ xe tải rẽ ẩu, cuốn xe máy và người vào gầm ở Thái Nguyên

Văn Chương/VTC News
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Xe tải bất ngờ rẽ phải không quan sát, va chạm với xe máy chạy cùng chiều, khiến người và phương tiện bị cuốn vào gầm ở một tuyến phố tại Thái Nguyên.

Video: Ô tô tải rẽ phải không quan sát, cuốn xe máy và người vào gầm tại Thái Nguyên.

Camera hành trình ghi lại khoảng 9h22 ngày 6/9, xe tải đang lưu thông trên đường qua phường Tích Lương, trong khi một xe máy di chuyển bên phải.

Khi đến khu vực giao nhau, xe tải bất ngờ chuyển hướng sang phải, đúng lúc xe máy tiếp tục di chuyển cùng chiều.

- Ảnh 1.

Hình ảnh xe máy chạy song song với ô tô. (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, hai phương tiện xảy ra va chạm. Hình ảnh camera cho thấy người đi xe máy cùng phương tiện bị cuốn vào khu vực gầm phía trước , bên phải xe tải.

Sau va chạm, xe tải tiếp tục di chuyển thêm một đoạn rồi dừng lại. Chiếc xe máy nằm dưới phần đầu xe, còn người đi xe máy mắc kẹt phía dưới phương tiện.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bình luận về tình huống chuyển hướng của xe tải. Một số ý kiến cho rằng xe tải bật tín hiệu báo rẽ khi đã tiến khá gần vị trí chuyển hướng, sau đó nhanh chóng đánh lái sang phải, khiến xe máy đang di chuyển bên cạnh không kịp xử lý và bị cuốn vào gầm xe.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng trong những tình huống di chuyển gần xe tải, người đi xe máy cần chủ động giữ khoảng cách an toàn, tránh đi song song trong vùng khó quan sát của phương tiện lớn và chú ý tín hiệu chuyển hướng để kịp thời xử lý.

- Ảnh 2.

Va chạm giữa ô tô và xe máy tại đường giao nhau. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời PV VTC News, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý, xác minh, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Nguyên nhân vụ va chạm và trách nhiệm cụ thể của các bên sẽ được xác định dựa trên kết quả điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan.

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