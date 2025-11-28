Điều tra vụ Trương Văn Bạch nổ súng trong đám cưới

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/11, cho biết, Công an xã Hương phố vừa điều tra, làm rõ và kịp thời xử lý đối tượng sử dụng súng tại đám cưới ở thôn Phố Hoà, xã Hương Phố.

Trước đó, vào ngày 18/11/2025, khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc tại đám cưới của anh D.V.N (SN 1995, trú tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố tỉnh Hà Tĩnh) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng. Công an xã Hương Phố kịp thời tiếp nhận thông tin, tiếp cận địa điểm xảy ra nổ súng.

Xác định đây là một vụ việc phức tạp, có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Đối tượng Trương Văn Bạch - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Đến ngày 19/11/2025, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ, thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) là đối tượng thực hiện hành vi nổ súng tại đám cưới của anh D.V.N.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới của anh D.V.N đối tượng đã sử dụng 01 khẩu súng để bắn chỉ thiên lên trời. Cơ quan Công an xã thu giữ tang vật gồm 01 khẩu súng ngắn và 05 viên đạn. Được biết, Bạch từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện Công an xã Hương Phố đã bàn giao vụ việc, đối tượng và tang vật có liên quan cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.