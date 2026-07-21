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Điều tra vụ nhóm người rượt đuổi nhau khiến 3 người tử vong

Tiền Lê
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Nhóm đối tượng rượt đuổi, cầm chai bia, gạch đá ném nhau gây náo loạn ở khu vực phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đặc biệt trong lúc hỗn loạn, xe máy do Khang điều khiển chở sau Phú, Huy đã bị ngã, lao lên vỉa hè tông vào vách tường nhà người dân khiến cả 3 tử vong.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 12/7, nhóm của Đặng Hữu Thắng (SN 2006, trú tại xã Chư Păh) cùng Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 2011), Nguyễn Hoàng Gia Khang, Lê Xuân Nhật Phú (cùng SN 2012 và trú tại xã Biển Hồ) điều khiển xe máy lên khu vực Pleiku chơi. Trên xe máy của Khang chở Huy, Phú đều không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số .

Điều tra vụ rượt đuổi tại gia Lai khiến 3 người tử vong gây rúng động dư luận - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án rượt đuổi nhau tốc độ cao.

Tới Quảng trường Đại Đoàn Kết, nhóm của Thắng nhập vào cùng nhóm 4 xe máy khác, trong đó có Nguyễn Duy Cường (SN 2008) điều khiển xe máy, dùng khẩu trang che biển số chở theo Hà Ngọc Hải (SN 2010, cùng trú phường Thống Nhất).

Cường mang theo một con dao tự chế để ở trước xe và chở theo một két vỏ chai bia Heineken. Sau đó, Cường chia cho mỗi người ngồi sau trong nhóm 2-3 vỏ chai bia rồi chạy qua nhiều tuyến đường.

Khi đi đến đoạn đường Bà Triệu ra đường Hùng Vương, nhóm của Thắng gặp một nhóm 6 người trên 2 xe máy (dùng khẩu trang che biển số) đi hướng ngược lại. Thấy vậy, Thắng điều khiển xe chen vào giữa 2 xe máy này rồi nẹt pô trêu chọc . Thấy vậy, các đối tượng trên 2 xe máy đã đuổi theo nhóm của Thắng, chạy từ đường Hùng Vương ra đường Trường Chinh, rồi đến ngã tư Lâm nghiệp.

Nhóm của Thắng đã dùng vỏ chai bia ném về phía 2 xe máy kia. Nhóm đối thủ trên 2 xe máy cũng bám đuổi và cầm gạch ném về phía nhóm của Thắng. Cường chở Hải bỏ chạy theo hướng khác, trong khi nhóm của Thắng với 4 xe máy rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh bỏ chạy với tốc độ cao.

Trong lúc hỗn loạn, đến trước số nhà 234 đường Nguyễn Chí Thanh, xe máy do Khang điều khiển chở sau Phú, Huy đã bị ngã, lao lên vỉa hè tông vào vách tường nhà người dân. Ba nạn nhân sau đó đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Điều tra vụ rượt đuổi tại gia Lai khiến 3 người tử vong gây rúng động dư luận - Ảnh 2.

6 đối tượng trong nhóm rượt đuổi bị tạm giữ hình sự.

Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương truy xét, triệu tập 6 đối tượng đi trên 2 xe máy tham gia vào vụ rượt đuổi trên gồm: Ngô Đình Bảo, Phạm Thế Mạnh (cùng SN 2009, trú tại phường Thống Nhất); Đỗ Hoàng Lâm và Nguyễn Hoàng Thủy (cùng SN 2009), Trần Lê Bảo Thịnh và Đinh Ksor Quyết (cùng SN 2008, trú tại phường Pleiku).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong quá trình truy đuổi, Thủy đã ném 1 viên gạch về phía xe máy của Khang làm xe mất lái dẫn đến tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong.

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công an tỉnh Gia Lai

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