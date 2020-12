Điều tra vụ chủ xe khách ở Thái Bình bị nhóm côn đồ đấm túi bụi trên đường

Chiều 11/12, đại diện Công an xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, Công an xã này đã chuyền hồ sơ vụ việc một chủ xe khách bị nhóm người tấn công trên đường lên Công an huyện Tiền Hải để điều tra, xác minh theo đúng thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, anh N. M. L. (trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải) cho biết, anh đang phải nằm viện điều trị do bị nhóm người đánh.

Anh L. chính là chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (huyện Tiền Hải) đến bến Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại.

Theo anh L., những ngày gần đây, tại khu vực gần bến xe huyện Tiền Hải xuất hiện một nhóm người đi xe máy, vô cớ chặn đầu xe khách của anh, tay cầm hung khí, chửi bới lái, phụ xe, đe dọa hành khách không cho xe lưu thông.

Chiếc xe khách bị đập hỏng, kính vỡ toang.

Nhớ lại sự việc xảy ra sáng 10/12, anh L. kể, thời điểm trên xe khách của anh vừa di chuyển từ bến xe xã Nam Trung (huyện Tiền Hải) đi lên Hà Nội thì bị một ô tô con lạng lách, chặn đầu.

Đến địa phận xã Nam Hà (cùng huyện), gặp đoạn đường đang sửa, những người trên xe con dừng lại giữa đường thay lốp xe.

Lúc này, anh L. xuống xe đề nghị họ cho lách qua để không gây ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, những người này không đồng ý nên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, anh L. và phụ xe bị những người trên lao vào đánh, đấm.

L. cho biết, anh bị một người cầm thanh kim loại đập nhiều nhát vào đầu khiến anh phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt bị thương ở vùng đầu.

Sau sự việc, các nạn nhân đã trình báo đến Công an xã Nam Hà và Công an huyện Tiền Hải.

Theo clip được phát tán trên mạng xã hội cho thấy, có 3 người tham gia đánh, trong đó, người mặc áo trắng đấm vào đầu, những giây cuối anh ta còn cầm vật giống chiếc cờ lê đập vào gáy nạn nhân.

Một người đàn ông mặc áo xanh đá vào đầu. Thời điểm đó, có nhiều người đứng vây quanh chứng kiến nhưng không ai dám vào can thiệp.

Trước đó, vào sáng 6/12, xe của anh L. đang đi trên đường theo hướng huyện Tiền Hải đi Hà Nội. Khi đến khu vực thành phố Thái Bình cũng bị hai người lạ mặt đi xe máy không biển số, dùng đá ném vỡ kính chắn gió bên lái xe.

Sau khi sự việc xảy ra hôm đó, anh L. đưa xe về Công an thành phố Thái Bình trình báo, kèm theo là cung cấp camera hành trình lưu lại sự việc.



Trao đổi với PV vào 11/12, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận sự việc, đang tập trung điều tra, làm rõ kẻ dùng đá ném vỡ kính xe khách trên.