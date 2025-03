Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, tối 28/2, Công an Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (tức Hiền "Chợ", SN 1984, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân công ty là Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng để "đánh bóng" tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.

Sau đó, thông qua các dự án tự vẽ ra, Hiền và đội ngũ môi giới trong công ty đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư, để huy động vốn.

Đặc biệt, để gây dựng lòng tin của các nhà đầu tư, người phụ nữ này đã chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn kios tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty.

Đối tượng Lê Thị Hiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Tuy nhiên, trên thực tế các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng "khủng" (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Công an xác định hiện đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và Cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.

Những bị hại khi làm việc với cơ quan công an đều khẳng định hầu hết các dự án "bánh vẽ" của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện.

Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định pháp luật.