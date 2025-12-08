Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ngày 6-12 đã ký ban hành báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 trình kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" (Nguyễn Văn Vi - ảnh trái) và Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") là những đối tượng cộm cán được Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa liên quan tới các vụ án tham nhũng

Báo cáo cho thấy kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát sinh nhiều vụ việc mới, với hàng chục bị can bị điều tra, truy tố.

Cụ thể: Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trong năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 145 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 23 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 122 cuộc; 103 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 42 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 130 cuộc; số cuộc chưa ban hành kết luận thanh tra là 15 cuộc.

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 28 tỉ đồng và 954 m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 22 tỉ đồng và 954 m2 đất; xử lý trách nhiệm 83 tổ chức, 159 cá nhân.

Về thanh tra chuyên ngành, các sở ngành đã triển khai 60 cuộc thanh tra (47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 13 cuộc thanh tra đột xuất). Kết quả, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền vi phạm là 5,4 tỉ đồng.

Trong đó, đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với 112 tổ chức, 164 cá nhân); số tiền xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền là 4,5 tỉ đồng; không có vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Đối với kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; trong năm đã giải quyết 7.912/8.247 vụ việc (tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước), đạt tỉ lệ: 95,93%.

Nguyễn Văn Mai (biệt danh Mạnh "gỗ") bị truy tố do liên quan tới các hành vi môi giới hối lộ, đưa, nhận hối lộ cho nhiều cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa

Về kết quả giải quyết tố cáo, trong năm các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 54 vụ việc/66 vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết; trong đó tố cáo đúng 12 vụ, tố cáo sai 34 vụ; tố cáo có đúng, có sai 8 vụ. Qua giải quyết tố cáo, đã kiến nghị xử lý 2 tổ chức; 8 cá nhân (trong đó số cán bộ bị kiến nghị xử lý: 6).

Đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương. Tổng thụ lý kiểm sát điều tra là 36 vụ, 161 bị can. Trong đó, số cũ 15 vụ, 74 bị can; số mới 21 vụ, 86 bị can; chuyển tội danh 1 vụ, 1 bị can; nhập vụ án 1 vụ, 0 bị can.

Đã giải quyết 22 vụ, 98 bị can. Trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 19 vụ, 96 bị can; đình chỉ: 1 vụ, 0 bị can. Còn lại đang điều tra 14 vụ, 63 bị can.

Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 19 vụ, 96 bị can (số mới). Đã giải quyết: 17 vụ, 86 bị can, còn lại: 2 vụ, 10 bị can. Đã kiểm sát xét xử 28 vụ, 118 bị cáo. Trong đó, số cũ 10 vụ, 30 bị cáo; số mới 17 vụ, 86 bị cáo; tối cao ủy quyền xét xử: 1 vụ, 2 bị cáo. Đã giải quyết 23 vụ, 103 bị cáo (xét xử). Còn lại: 5 vụ, 15 bị cáo đang giải quyết trong hạn luật định. Trong kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 vụ, 11 bị can.