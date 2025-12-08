Dự án The Maris Vũng Tàu - phần phía phường Phước Thắng, TPHCM bị xói lở, nguy cơ sạt lở căn biệt thự hàng chục tỷ đồng do 1 đoạn bờ kè bị nứt toác.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 7/12, tại dự án The Maris Vũng Tàu, một đoạn kè phía trước mặt biển có chiều dài khoảng 10m, cao 4m trên mặt được đúc bằng bê tông toàn khối giáp biển đã bị sụt lún, vỡ nứt hẳn so với đoạn kè còn lại. Tiếp giáp mặt biển là tường rào dự án giáp ranh với dự án một khu đô thị khác đang triển khai thi công.

Ngoài ra, một đoạn chân tường rào bằng bê tông toàn khối cao 4m, tường gạch phía trên cao khoảng 5m cũng đã bị vỡ; phía sau có đoạn bị nứt.

Chủ đầu tư dự án The Maris huy động nhân công khắc phục sự cố sạt lở kè biển.

Theo đại diện Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương, dự án công ty đã đi vào hoạt động vài năm. Hệ thống kè biển và tường quanh dự án được công ty đầu tư xây dựng kỹ lưỡng, chắc chắn, chưa khi nào xảy ra tình trạng như trên. Hiện tượng hư hỏng, sụt lún, cát bị cuốn trôi, lộ chân móng... xảy ra từ khoảng tháng 11/2025.

Công ty đã trình báo với chính quyền địa phương, chủ động khắc phục tạm thời nhưng tình trạng xói lở ngày càng nghiêm trọng hơn, đến rạng sáng 7/12 xảy ra tình trạng sụt lún, kè bị nứt toác như trên.

Kè biển cùng tường rào bên cạnh cũng bị tách ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cho biết, dự án kể trên do Sở Xây dựng quản lý. Trong các lần xảy ra sự cố, UBND phường Phước Thắng nhận được tin báo đều xuống kiểm tra thực tế, lập biên bản ghi nhận sự việc. Trong đó có mời đại diện chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công dự án bên cạnh làm việc. Qua đó ghi nhận sự việc, nghe ý kiến các bên, đồng thời đưa ra giải pháp, yêu cầu phối hợp để xử lý sự cố.

Tuy nhiên, theo chủ dự án The Maris, đơn vị thi công dự án khu đô thị chưa phối hợp trong khắc phục sự cố. Trong sáng 7/12, trước nguy cơ tường rào, kè biển tiếp tục đổ sập, đe dọa đến các tài sản của dự án, trong đó có căn biệt thự nghỉ dưỡng ngay sát tường ranh dự án, công ty đã phải thuê đơn vị đến khẩn trương xử lý.

Đại diện công ty cho hay đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo TPHCM cùng các sở ngành liên quan để kiểm tra, có hướng giải quyết, đảm bảo an toàn cho dự án.