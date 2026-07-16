Điều tra người phụ nữ mới 35 tuổi đã nhận được lương hưu, phát hiện hơn 371 triệu đồng âm thầm chuyển vào tài khoản suốt gần 8 năm

Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã làm giả hồ sơ cá nhân để "già đi" 14 tuổi, qua đó đủ điều kiện nghỉ hưu và nhận lương hưu hàng tháng khi mới chưa đầy 36 tuổi. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau nhiều năm trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành rà soát quỹ bảo hiểm hưu trí.

Theo thông tin do Sở Nhân lực và An sinh xã hội tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) công bố, vào tháng 1/2010, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bà Lý, một công dân sống trên địa bàn, đã làm giả thông tin cá nhân. Theo đó, bà Lý đã sửa năm sinh từ 1981 thành 1967, tức "tăng" tuổi thêm 14 năm. Để hợp thức hóa hồ sơ, người phụ nữ này còn làm giả sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân mang thông tin năm sinh mới.

Sau đó, bà Lý đã sử dụng bộ hồ sơ giả để đăng ký tham gia bảo hiểm hưu trí dành cho người lao động doanh nghiệp tại thành phố Vệ Huy, đồng thời thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội. Việc thay đổi năm sinh giúp bà đáp ứng điều kiện về tuổi để làm các thủ tục hưởng chế độ hưu trí, mặc dù trên thực tế vẫn còn rất xa độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Sau nhiều năm hoàn tất các thủ tục liên quan, đến tháng 3/2017, bà Lý được giải quyết nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu từ tháng 4 cùng năm. Thời điểm đó, người này mới chưa đầy 36 tuổi nhưng trên hồ sơ lại được xác định đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhờ danh tính giả. Khoản tiền lương hưu sau đó vẫn được chuyển đều đặn vào tài khoản của bà Lý trong gần 8 năm mà không bị phát hiện.

Mãi đến đợt tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí tại địa phương, cơ quan chức năng mới phát hiện hồ sơ của bà Lý có dấu hiệu bất thường. Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm, truy đóng và hưởng chế độ hưu trí của bà Lý đều được xây dựng trên cơ sở danh tính giả. Vì vậy, toàn bộ khoản lương hưu mà người phụ nữ này đã nhận được xác định là hưởng sai quy định.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2017 đến tháng 1/2025, bà Lý đã nhận trái phép tổng cộng 95.700 NDT(hơn 371 triệu đồng) từ Quỹ bảo hiểm hưu trí dành cho người lao động doanh nghiệp.Sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số tiền trên đã được thu hồi và hoàn trả vào tài khoản chuyên dụng của Quỹ bảo hiểm xã hội.

Tháng 1/2025, cơ quan công an địa phương chính thức khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo của đối tượng họ Lý. Đến thời điểm Sở Nhân lực và An sinh xã hội tỉnh Hà Nam công bố thông tin, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Vụ việc của đối tượng họ Lý là một trong ba trường hợp gian lận quỹ bảo hiểm hưu trí điển hình được Sở Nhân lực và An sinh xã hội tỉnh Hà Nam công bố nhằm cảnh báo về hành vi giả mạo thông tin cá nhân để trục lợi chính sách an sinh xã hội.

Cơ quan chức năng Trung Quốc nhấn mạnh, việc làm giả giấy tờ tùy thân, khai man thông tin hoặc sử dụng hồ sơ không đúng sự thật để tham gia, truy đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đều là hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc. Những trường hợp cố tình trục lợi quỹ bảo hiểm không chỉ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận sai quy định mà còn có thể bị điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Đồng thời, cơ quan quản lý nước này sẽ tiếp tục tăng cường đối soát dữ liệu và thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội và sự an toàn của quỹ an sinh.

(Theo Daily Economic News )



